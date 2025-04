Azione: quella di Matera, un “coalizione centrista e liberale” per “il dialogo sano”

E’ l’elogio della grande ammucchiata quella che esce fuori dalla descrizione (ognuno può farla come vuole, tanta è la varietà a disposizione) che in una nota congiunta, il segretario provinciale di Azione Matera, Vincenzo Ligorio, e il commissario cittadino di Azione Matera, Uccio Di Lena, fanno della coalizione che sostiene Roberto Cifarelli e di cui loro sono azionisti della “prima ora“. Le identità, le culture che sottendono ad un aggregato politico e alla sua distinzione dagli altri, sono liquidati come i “soliti steccati“, mentre “il dialogo sano” (evidentemente è contemplato anche quello insano) può portare a “ridare occhi diversi al governo cittadino“. Un aggregato che vorrebbe stare, recitano i nostri “con apertura liberale su un solo piano, quello del bene della città”, roba che fa nascere spontaneo il richiamo alla famigerata “supercazzola con scappellamento a destra” dell’indimenticato Antani. Hai mai visto uno che si candida perchè vuole il “male della città“? Può essere! D’altronde bisogna pur capire che non è mica facile argomentare qualcosa di sensato da parte di chi, indifferentemente e spesso contemporaneamente, riesce a stare da una parte e dall’altra della barricata. A seconda della convenienza. Ecco a seguire la nota integrale.

“Rilanciamo il grande slancio di apertura e di civismo, fuori dai soliti steccati politici, che ha portato Roberto Cifarelli -scrivono Vincenzo Ligorio e Uccio Di Lena- a vincere le primarie indette dai “100 giovani” due domeniche fa e a costruire una coalizione per le comunali di Matera con forze liberali, centriste e dialoganti. Abbiamo aderito fortemente a quelle primarie, convinti che bisogna lavorare per la città e non contro qualcosa o qualcuno, e nella radicata convinzione che il dialogo sano con tutti i livelli istituzionali debba contraddistinguere il percorso di sviluppo della città. È questa la cifra che porta in dote Azione, condivisa dal principio con il candidato sindaco, ed è la stessa che vorremmo si esprimesse in questa campagna elettorale e, poi, nel governo della città. Ripartire, dopo la fallimentare esperienza dei Cinque Stelle alla guida di Matera, significa soprattutto ridare occhi diversi al governo cittadino: esperienza, capacità e dialogo, attraverso un laboratorio politico senz’altro inedito, che non ha perimetri tradizionali né di scontro, ma vuole stare con apertura liberale su un solo piano, quello del bene della città. Abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, che sappia unire e non dividere, che guardi avanti con ambizione e concretezza. Azione Basilicata continuerà a lavorare in questa direzione, portando il proprio contributo riformatore e liberale al servizio di un progetto comune che restituisca a Matera la centralità che merita. A Roberto anche il compito di tracciare la linea netta del fare, e a lui la grande responsabilità di mantenere vivo lo spirito che ci ha spinti ad abbracciare le primarie, e che oggi e in futuro deve essere quello che guida il nostro agire.”