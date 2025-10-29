Avvicendamento viceprefetti. Buon lavoro al dottor Caccavone

E’ nella logica e nella prassi degli Enti dello Stato e dei Corpi militari che si verifichino con periodicità avvicendamenti nei ruoli e nelle funzioni. Così anche per la Prefettura di Matera dove il viceprefetto vicario Angelo Caccavone, si è insediato, subentrando a Vincenzo Lubrano che ricopre le stesse funzioni presso la Prefettura di Foggia. Al nuovo funzionario, che supporterà le attività del prefetto Cristina Favilli, gli auguri di buon lavoro.

COMUNICATO STAMPA

Insediamento del Viceprefetto Vicario, Dott. Angelo Caccavone presso la Prefettura di Matera

Si è insediato in data odierna, presso la Prefettura di Matera, il Viceprefetto Vicario, Dott. Angelo Caccavone. L’incarico è stato conferito dal Prefetto di Matera, Cristina Favilli, con decorrenza 29 ottobre 2025.

Il Dott. Angelo Caccavone subentra al Dott. Vincenzo Lubrano, attuale ViceprefettoVicario della Prefettura di Foggia, dopo aver ricoperto presso la medesima Prefettura il ruolo di Capo di Gabinetto.

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari, ha successivamente conseguito il Dottorato di ricerca in “Diritto ed Economia dell’ambiente” e frequentato il Master di II livello in “Amministrazione del territorio”.

Nel 2010 è transitato nei ruoli dell’Amministrazione dell’Interno, dopo aver prestato servizio in qualità di funzionario presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È stato titolare di incarichi presso la Prefettura di Varese, la Prefettura di Barletta-Andria-Trani e la Prefettura di Foggia, esercitando altresì funzioni commissariali in diversi Comuni delle province di Varese, di Barletta-Andria-Trani, Foggia e Lecce.

Il Prefetto di Matera ha rivolto al Dott. Caccavone i suoi più sentiti auguri per un proficuo lavoro nella provincia, nella consapevolezza che l’insediamento del nuovo dirigente contribuirà a consolidare l’assetto organizzativo dell’ufficio, rafforzando le azioni già avviate dalla Prefettura sul territorio in tutti gli ambiti di competenza.