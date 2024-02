Aveva ragione Marx. Il capitalismo funziona male e sta portando il mondo al collasso.

Il 21 febbraio del 1848, venne pubblicato a Londra “il manifesto del partito comunista“, di Marx ed Engels che analizzano la storia come lotta di classe che è sempre esistita e combattuta tra oppressi e oppressori. Da allora “un fantasma” cominciò ad aggirarsi per l’Europa, il comunismo, che si proponeva come il “sol dell’avvenire” per le classi sfruttate. La speranza di una società più giusta, senza più sfruttamento dell’uomo sull’uomo fu portata avanti da avanguardie e partiti organizzatisi nella lotta per il riscatto di vite condotte in condizioni disumane di sfruttamento. A muovere il mondo sono due cose: i soldi o una forte idea in grado di convincere e mobilitare. Da allora al motore di chi aveva i soldi per comandare, si oppose il motore di una politica anticapitalista che si diffuse a livello internazionale. Con milioni di diseredati che finalmente potevano coltivare la speranza di un riscatto. Sappiamo come è andata storicamente. Il comunismo che si è provato a realizzare in pochi Stati subito isolati e in alcuni degenerati in dittature insopportabili. Nei paesi occidentali, invece, quella potente idea è stato il motore di cambiamenti profondi e conquiste storiche per migliorare le condizioni delle classi lavoratrici. A cominciare dall’Italia con il contributo determinante fornito dal PCI alla Resistenza e alla Costituzione repubblicana. I comunisti sono stati determinanti nella sconfitta del nazifascismo in Europa. Poi la crisi dell’est europea e la caduta del muro di Berlino. E tutto finisce lì. O sembrava. In quel momento, come ha dichiarato recentemente non una comunista ma una ex democristiana come Rosy Bindi: “pensavamo che avesse vinto la democrazia e invece aveva vinto il capitalismo“. Infatti, ce ne stiamo accorgendo in modo drammatico ogni giorno che passa. E questo capitalismo nella sua evoluzione turbo finanziaria, sempre alla ricerca del profitto ed incurante per natura degli interessi generali, funziona sempre peggio. Funziona malissimo e i suoi problemi peggiorano con le crisi climatiche e con le guerre alimentate per difendere interessi sempre più voraci che oramai collidono in modo sempre più evidente con le sorti dei popoli e dello stesso pianeta. Tutto perchè, dopo la caduta del Muro di Berlino ha ottenuto di essere libero da lacci e lacciuoli che consentivano alla politica in qualche modo di guidarlo e contemperarlo agli interessi collettivi. Tutta l’umanità è stata così messa in balìa del Dio mercato, adorato supremo regolatore del tutto: della cultura, della salute, degli Stati, della democrazia e della vita stessa delle persone…ridotte solo a numeri da immolare su questo nuovo altare. Con le borse come nuove chiese in cui officiare le magnifiche sorti dell’arricchimento facile, disgiunto dalla produzione di beni. Ma da un po di tempo, dinanzi all’evidenza di un catastrofico andazzo, persino chi lo ha sempre difeso propone riforme che si ispirano alle idee del filosofo barbuto tedesco. Da più parti si invoca un nuovo ordine economico, persino da fonti insospettabili. Qualche tempo fa, il Financial Times, portavoce internazionale dei mercati finanziari, annunciava che per il neoliberismo è arrivato il momento di uscire di scena: ora tocca allo stato. Grandi gruppi (dalla Bosh alla Goldman Sachs) che iniziano a discutere dell’opportunità di privilegiare finalmente gli interessi della collettività rispetto a quello degli azionisti. Insomma, sono sempre più numerosi i segnali che indicano che il capitalismo, almeno quello degli ultimi cinquant’anni, si è lasciato alle spalle la sua età dell’oro e serve una svolta epocale. In Giappone un giovane professore di filosofia, Khoei Saito, è diventato una star per la sua critica ecologica al capitalismo basata su Marx. Sostenendo che gia 150 anni fa il filosofo tedesco aveva ben individuato i pericoli a cui è esposto il pianeta e che ora è il momento di prendere sul serio le sue proposte e fermare la crescita, passando ad una distribuzione più equa della ricchezza esistente. L’Economist ha scritto che “il socialismo sta tornando alla carica“, perchè fornisce critiche puntuali a tutto quello che è andato storto nelle società occidentali. Glen Ubbard, professore di economia finanziaria alla Columbia business school, negli USA, e in passato capo dei consulenti economici di George Bush si esprime così “Per avere successo nel lungo termine un sistema economico deve migliorare il tenore di vita del maggior numero di persone possibile. Non mi pare che il capitalismo attuale abbia ampi margini per aumentare il benessere collettivo.” Insomma, è nel cambiamento di questo sistema la chiave di volta per la soluzione che attanagliano le vite dei cittadini, in primis quelle delle giovani generazioni. Carla Reemtsma, 25 anni portavoce di Fridays for future in Germania (studia economia delle risorse a Berlino) ha dichiarato in più di un’occasione che a lei e ai suoi coetanei non stanno a cuore tanto le singole questioni politiche, quando il quadro generale: “Vogliamo una trasformazione profonda del sistema, che renda possibile una vita migliore per tutti e non solo per pochi.” Ed anche “Quando affidiamo la tutela del clima al mercato, creiamo un problema sociale.” Si avverte sempre più l’esigenza di un socialismo per il ventunesimo secolo che parta da Marx per andare oltre Marx, con una nuova proposta di comunità capace di orientare a liberarsi di una serie di problemi legati tra loro: troppo lavoro stancante, sfruttamento selvaggio delle risorse, dominio della proprietà. Le migrazioni, la povertà, il lavoro, pensioni e salari decenti, la salute e la cultura sono tutti problemi quotidiani che sembrano oramai essere irrisolvibili da parte di Stati sempre più ingabbiati nella morsa del debito detenuto da una finanza che rende inutile persino l’esercizio democratico con governi eletti sempre più impotenti. Cercasi dunque nuovo pensiero critico e aggregazioni che ne veicolino il messaggio politico per questo cambiamento sempre più necessario. Prima di un disastroso epilogo che già si intravede sullo sfondo. Perchè Marx aveva davvero ragione. La si può cantare e suonare come si vuole, ma alla fine tutto ruota sempre intorno ad uno scontro tra capitale e lavoro e ad un equilibrio tra essi.

(PS. Le citate dichiarazioni riportate sono tratte da un più articolato saggio contenuto nel numero 1495/anno 30/gennaio 2023 della rivista “Internazionale”).