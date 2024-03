Avanti per collegare ferrovia area Jesce- Casal Sabini. Bene per merci e Mermec Ferrosud

A darne notizia è il consigliere regionale materano del Pd, Roberto Cifarelli, con il ‘disco verde’ della Regione Puglia per il protocollo di intesa, da sottoscrivere con Regione Basilicata, Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e Rete ferrovie italiane spa, per consentire il collegamento tra l’area industriale di Jesce e la stazione di Casal Sabini (Gioia del Colle). A fruirne in primis la Mermec Ferrosud spa, che produce materiale rotabile ed è impegnata in un progetto innovativo di transizione energetica. E questo velocizzerebbe e non poco l’arrivo e la partenza di commesse su binario, come è logico che sia, anche per altre aziende del sito della filiera del mobile imbottito e dell’alimentare. L’opportunità, se la Basilicata sarà lungimirante, consentirà di tirare fuori un progetto per il traffico merci, anche in prospettiva di una Zes che così come è offre poche opportunità di investimento da parte di privati,come hanno denunciato in più occasioni le associazioni di categoria. Il collegamento tra Valbasento, area industriale di La Martella dove, nel 2026 dovrebbe giungere il treno dalla Stazione di Ferrandina e in prospettiva con Jesce, e da qui lungo le direttrici verso i porti di Bari e Taranto, sono una opportunità sulla quale lavorare. Ma la Basilicata deve fare scelte di priorità se non vuole restare nelle oasi della Zes a ‘’macchia di leopardo’’ che raggiunge Galdo di Lauria sul versante calabro campano.



COMUNICATO STAMPA

GRAZIE ALLE REGIONE PUGLIA PER IL SI’ AL COLLEGAMENTO FERROVIARIO JESCE – CASAL SABINI

Il Governo regionale pugliese, guidato da Michele Emiliano, ha approvato il Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Regione Basilicata, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il ripristino del collegamento dell’area industriale di Jesce di Matera con la stazione di Casal Sabini e per la realizzazione di un hub intermodale al servizio della medesima area industriale e dell’upgrade della tratta ferroviaria Casal Sabini – Gioia del Colle. Così il Capogruppo regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli.

Nell’attesa che il governo regionale lucano si svegli dal torpore in cui si trova ormai da cinque anni, la Regione Puglia con la brillantezza amministrativa che gli riconosciamo e con la capacità di guardare oltre i propri confini, risponde con i fatti ad una storica richiesta che il mondo imprenditoriale lucano (e pugliese) reclama da tempo.

L’area industriale di Jesce – ricorda l’esponente materano Dem – è situata a cavallo tra le province di Matera e Bari, al limite di confine dei territori dei comuni di Matera, Altamura (Ba) e Santeramo in Colle (Ba) ed è caratterizzata da diversi insediamenti produttivi.

Nell’area operano aziende manifatturiere del settore del design e del mobile imbottito, nonché imprese del settore ferroviario in via di rilancio grazie agli investimenti che Mermec sta effettuando sul vecchio sito Ferrosud. Inoltre, nelle vicinanze dell’area è insediato il centro di geodesia spaziale, gestito dall’Agenzia Spaziale Italiana e da Telespazio che ha dato vita sul territorio a un distretto tecnologico



A questo proposito, – aggiunge Cifarelli – ricordiamo che l’area industriale di Jesce è raccordata all’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale tramite una dorsale di circa sei chilometri, attualmente non attiva, di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, che si innesta sul primo binario della stazione di Casal Sabini sulla linea Rocchetta S. Antonio – Gioia del Colle di RFI. Quest’ultima è connessa alla Linea Adriatica tramite la tratta Gioia del Colle – Bari della linea Bari-Taranto.

Pertanto, il via libera dato dalla Regione Puglia alla realizzazione dell’hub intermodale e del ripristino del collegamento con la stazione di Casal Sabini della zona industriale di Jesce e, quindi, l’ammodernamento della tratta ferroviaria Casal Sabini – Gioia del Colle, rappresenta per noi lucani e per Matera l’affaccio infrastrutturale naturale sull’Adriatico con le conseguenti ricadute positive sull’attrattività della nostra area industriale nonché sulla ottimizzazione della capacità produttiva delle aziende presenti.

Da lucano – conclude il Consigliere Cifarelli -voglio ringraziare la Giunta regionale pugliese per la disponibilità, per la fattiva collaborazione e per l’attenzione verso il nostro territorio; finalmente si avvia un processo virtuoso che riconosce alla Basilicata la giusta centralità.

Potenza, 12 marzo 2024 Il Consigliere Regionale