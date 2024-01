Autonomia è una ‘’pentola a pressione’’ anche a Destra

La spartizione dei pani e dei pesci, tra compromessi e compensazioni elettorali, tra candidature, premierati e autonomie differenziate che rischiano di lasciare il Sud senza le classiche ‘’braghe di tela’’ ha fatto emergere dissensi anche nei partiti del governo, guidato da Giorgia Meloni. Del resto senza ‘’solidarietà’’ finanziaria e senza che si siano stati risolte le cause di una questione meridionale, nata con l’accorpamento forzato dell’Unità Italia e la sottrazione di risorse al Sud per finanziare lo Stato Unitario, i Lep(livelli essenziali di prestazione) tanto decantati da Roma a Potenza… sono destinati a non essere soddisfatti. E se c’è l’autonomia, chi tira fuori le risorse per mantenere scuole,sanità, territori? Lo Stato dimezzato? Ci sembra proprio lo stesso effetto creato dalla sciagurata legge Delrio e poi dal referendum del governo guidato da Matteo Renzi, che ha lasciato le cose come stavano, finendo con il peggiorarle. La vicenda delle Province e della Biblioteca ‘’ Tommaso Stigliani’’ di Matera ne è il caso esemplare. Ma c’è chi si muove e pensa con la propria testa, come descrive nella nota che segue l’avv Leonardo Pinto, presidente onorario dell’ Associazione Nuova Sanità e Benessere (Ansb). Un secco ‘’No’’ ad altri disastri, cominciati nel 2001 con la riforma – chiamiamola così- al Titolo V della Costituzione, voluto da un governo di centrosinistra- è venuto a Pompei ( Napoli) dalla rete dei sindaci, delle associazioni e dei cittadini contro l’Autonomia differenziata. Mala tempora currunt… Gli italiani e le italiane, aldilà della retorica, l’esortazione ci sta tutto, che andranno al voto per le regionali e per le elezioni europee riflettano prima di favorire progetti ‘’Spacca Italia’’.



VENERDI’ SCORSO A POMPEI “NUOVA QUESTIONE MERIDIONALE”

COSTITUITA LA RETE DEI SINDACI DELLE ASSOCIAZIONE E DEI CITTADINI

SECCO NO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

L’approvazione al Senato della secessione dei ricchi, voluta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha fatto scattare la mobilitazione contro l’autonomia differenziata. Infatti, a Pompei si sono riuniti Sindaci e Associazioni di Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia manifestando un forte dissenso alla riforma spacca Italia, a prescindere dalla sua incompatibilità con la Costituzione Repubblicana, poiché comunque e in ogni caso destinata ad aumentare il divario tra Nord e Sud con penalizzazione -soprattutto- della sanità pubblica e della scuola pubblica.

Il progetto del centrodestra è chiaro: sovvertire l’impianto costituzionale fondato su principi di solidarietà ed eguaglianza dei diritti fondamentali della persona per sostituirli con il “sistema della concorrenza e del profitto” affinché ciascuno provveda per sé. Ma questo è incompatibile con gli artt.2, 3, 9, 32, 33 e 34 della Costituzione oltre che con l’ultimo comma della XVIII disposizione transitoria e finale della stessa e con l’art.25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.

Si tratta di temi importanti che le Associazioni e i movimenti, al solito, approfondiranno con apposite giornate di studio per spiegare gli effetti dell’autonomia differenziata che mina l’unità del Paese.

La Meloni quando rappresentava il 4% dell’elettorato chiedeva la soppressione delle Regioni perché inutili e dispendiose. Ora, sebbene di destra conservatrice che dovrebbe, quindi, preservare l’Unità sociale ed economica dell’Italia, fulminata sulla via di Damasco si è convertita al credo leghista per avere in cambio il “premierato”, altra sventura costituzionale”, lasciando a Forza Italia il sistema giustizia che langue.



Dunque, una cosa me, una cosa a te, una cosa lui; si tratta di metodo assai grossolano per riformare la Costituzione Repubblica pensata ed attuata per garantire pari dignità sociale e rimuovere ostacoli socio-economici che condizionano la crescita dei cittadini.

La Basilicata, nel contesto nazionale, è una regione strategica sia per la sua posizione geografica sia le sue immense ricchezze. Va quindi preservata dallo sciagurato disegno che si vuole attuare poiché la sua opposizione all’autonomia differenziata è certamente determinante. Opposizione che non potrà mai esservi se governata dal PD, i cui ascendenti sono responsabili della riforma del titolo V della Costituzione che ha consentito alla maggioranza di governo di approvare la Legge Calderoli. Peggio se si considera l’imposta candidatura di Chiorazzo che si sottrae a confronti pubblici. Né potrà esservi ovviamente opposizione se le prossime elezioni regionali dovessero confermare il centrodestra alla guida della Regione.

La “pentola a pressione” non regge più; l’incontro di Pompei ne é la prova. La società civile non ne può più. Tra i promotori di Pompei gli amici Michele Laurino Sindaco di Sant’Angelo Le Fratte e Giacomo Rosa Presidente dell’Associazione SVIMAR; presente anche Alessia Araneo.

Finalmente, sta emergendo che non é più questione di destra o sinistra, ma di onesti e disonesti, di capaci ed incapaci, di chi è partigiano del bene comune e chi di se stesso. Al trasversalismo affaristico va quindi contrapposto il trasversalismo di persone perbene che hanno deciso di affidare la Regione a persone competenti e credibili per poterne conservare l’integrità.

È ora che i Lucani si sveglino e si affranchino dal giogo di un ceto politico di inetti, inconcludenti, parolai, autocelebrativi, che mai hanno lavorato, senza scrupoli, capaci di tutto, socialmente pericolosi.

Data, 28 gennaio 2024

Avv.Leonardo Pinto – Presidente Onorario ANSB (Associazione Nuova Sanità e Benessere)