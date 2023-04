Autonomia DIFFERENZIATA incostituzionale. E Titolo V da riformare

Quando si entra nel merito delle questioni ecco venire le contraddizioni di una legge di riforma definita giustamente ‘’ SpaccaItalia’’ come quello di autonomia differenziata, portata avanti dal ministro Roberto Calderoli ( Lega) sul quale c’è il sostegno del presidente e della coalizione di centrodestra della Regione Basilicata. E l’occasione per averne conferma, con il parere di esperti, è venuto dal convegno organizzato a Gallicchio ( Potenza) dall’Ansb. E allora, manifestazione di protesta a parte organizzata da partiti e movimenti a a Potenza, rinviata a sabato 27 aprile, non resta che puntellare la Costituzione rimediando ai guasti , con un referendum, della ‘’riforma’’ (?) del ‘’Titolo V’’ fatta dal Centrosinistra…E quel cedimento ha aperto una voragine nella diga della democrazia e di quel principio solidale tra regioni forti e deboli previsto dalla Costituzione.



IL RESOCONTO DEL CONVEGNO

ll convegno di ieri a Gallicchio ha fatto emergere che la proposta di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata è affetta da profili di incostituzionalità. Questo perché chi se ne occupa lo fa solo con riferimento al merito, senza aver verificato se sia o meno compatibile con il dettato costituzionale e con i diritti fondamentali della persona previsti dagli artt.22, 25 e 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Altro aspetto che viene trascurato, non è chiaro se scientemente o per ignoranza, è quello che si vuole approvare una legge attuativa dei LEP (livelli prestazioni essenziali servizi pubblici, tra cui la sanità pubblica) previsti dall’art.117 Cost. lett.m), senza averli previamente determinati.

È quanto ho sostenuto attraverso un esame comparato tra tale proposta, la Costituzione e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Sul punto vi è stata ampia convergenza della Prof.ssa Torrio e del collega Lettieri. Il Prof.Villone, con video proiettato alla fine degli interventi, ha illustrato il progetto di legge di iniziativa popolare per la modifica del Titolo V della Costituzione; la raccolta delle firme é ancora in atto.

I Sindaci hanno spiegato le ricadute negative della proposta Calderoli sui Comuni.

La Presidente dell’ANSB, Prof.ssa Felicia Rasulo, con il suo intervento, ha tracciato il solco entro il quale si è poi sviluppato il dibattito.

L’ex Presidente del Consiglio Regionale, Piero Lacorazza, ha tentato di difendere l’attuale versione del titolo V della Costituzione riformato nel 2001 dal centrosinistra; i relatori, invece, con motivazioni tecnico-giuridiche, hanno spiegato perché il titolo V va necessariamente riformato.