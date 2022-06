Autonomia differenziata? I conti non tornano. Carta Venosa scrive a parlamentari

Dati alla mano a rimetterci sono le regioni del Sud, che devono fare i conti con trasferimenti statali ridotti e spesso non rapporti a numeri ed esigenze del territorio, con una macchina amministrativa obsoleta e,spesso, con norme da ‘’latinorum’’ dell’avvocato Azzeccagarbugli di Manzoniana memoria, che finisce con il confondere carte, visioni, obiettivi e impegni di spesa. L’autonomia differenziata che dovrebbe introdurre criteri di equità, secondo la note dei sottoscrittori della Carta di Venosa, alla fine rischia di penalizzare realtà che di fatto non sono autonome nella gestione delle risorse. Ed è per questo che hanno scritto ai parlamentari della Basilicata affinchè aprano occhi, orecchie e si attivino per evitare ulteriori penalizzazione. La Basilicata, nonostante i protocolli di intesa, non gestisce ‘’direttamente’’ e in toto petrolio, acqua, gas e via elencando. Riceve compensazione il cui importo è tutto da conteggiare. E allora. Prima di firmare fate come il contadino dalle scarpe grosse e il cervello fino… Gli esempi di raggiro politico ed economico si ripetono. Per cui.



In allegato la lettera aperta/appello per invitare i rappresentanti parlamentari della Basilicata ad adoperarsi per contrastare il DDL “Gelmini” sul’Autonomia Differenziata, la cui approvazione, prefigurando una secessione di fatto da parte delle regioni più ricche, oltre che penalizzare ingiustamente le regioni del Sud già vittime di insostenibili divari, disparità e disuguaglianze, metterebbe a serio rischio la stessa tenuta unitaria dell’intero paese.

Lettera aperta/appello ai Deputati e Senatori eletti in Basilicata e ai Segretari dei loro partiti.

Il Ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, nei giorni scorsi ha presentato le linee guida di un Disegno di Legge sulla autonomia differenziata che ricalca le linee guida dell’accordo sottoscritto a febbraio 2018, a fine mandato, da Paolo Gentiloni, allora Presidente del Consiglio, e i governatori delle regioni: Lombardia (Attilio Fontana), Veneto (Luca Zaia), Emilia Romagna (Stefano Bonaccini).

Il DDL prevede di sottrarre gli accordi Stato – Regione alla potestà del Parlamento e il perpetrarsi del costo storico, che si è generato nella indifferenza delle rappresentanze politiche, partitiche e della quasi totalità degli eletti in sede locale e nazionale del Mezzogiorno e in totale assenza di trasparenza.

Il DDL è, prima che un attacco alla Unità del Paese, un elemento di discriminazione non solo territoriale ma sociale, con una formulazione scriteriata sia sul piano costituzionale sia su quello intellettuale.

Riguardo al costo storico si evidenzia che l’Agenzia per la Coesione Sociale, vigilata dalla Presidenza del Consiglio, produce ogni anno la ripartizione di oltre 1.000 miliardi di spesa pubblica tra le Regioni d’Italia.

La spesa ripartita afferisce alle seguenti materie: politiche sociali (37,81% del totale), sanità (11,46%), opere pubbliche e attività produttive (9,58%), mobilità (4,05%), reti infrastrutturali (9,6%), amministrazione generale (10,08%), servizi generali (7,06%), cultura e conoscenza (7,06%), acqua (1,02%) e ambiente (1,46%).

La spesa 2019, sostanzialmente uguale alla spesa storica, pro capite per le aree del Paese è:

Nord-ovest è pari a 19.291 €,

Nord-est 17.754 €

Centro 20.365 €

Sud 13.756 €

Isole 15.004 €.

Sulla base di questi numeri ogni anno il Mezzogiorno beneficia, ceteris paribus, di quasi 100 miliardi in meno di spesa pubblica corrente, pari a metà dell’intero PNRR, che in aggiunta al gap infrastrutturale con il Nord del Paese, determina un divario crescente della economia del Mezzogiorno rispetto al Centro Nord, con buona pace di tutta la pubblicistica contro il Sud e le relative analisi antropologiche.



Si chiede quindi agli attuali parlamentari, eletti in Basilicata, e al Governatore Vito Bardi, quali azioni abbiano intrapreso, e quali intendono intraprendere, per contrastare tale scellerato progetto.

L’associazione firmataria di questa lettera è disponibile fin da subito per un incontro e un dibattito pubblico o a rappresentare in modo dettagliato ai singoli onorevoli le conseguenze di questo DDL per l’intero Mezzogiorno.

In ogni caso, alla prossima campagna elettorale, saremo presenti in ogni piazza e in ogni circostanza per chiedere conto sia ai singoli candidati sia ai loro partiti di quanto hanno fatto per contrastare tale DDL, chiedendo riscontri oggettivi (interrogazioni parlamentari, filibustering, ritiro della fiducia, scioperi della fame e quant’altro) della azione di contrasto effettuata.



Al fine di evitare fraintendimenti o pretesti di mancata conoscenza della iniziativa questo comunicato/ lettera aperta sarà anche inviata alle mail di:

