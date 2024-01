Autonomia differenziata. Festeggia solo il Governo. Basilicata sempre peggio

E nel titolo abbiamo sintetizzato la spaccatura che è nel Paese, dopo il primo voto in Parlamento, a favore del progetto di Autonomia differenziata che accontenta prima di tutto la Lega e, osservazioni individuali a parte soprattutto dai parlamentari del Sud, l’intero Governo centrale. Stessa posizione da quello della Basilicata, che continua nel solco dell’assenza di autonomia decisionale già visto in altri contesti anche dai governi di centrosinistra, quando c’era la Sinistra. Del resto l’attacco alla Costituzione e ai principi di solidarietà erano cominciati 20 anni fa con la modifica al Titolo V…e il resto è storia d’oggi. Forse i nodi verranno al pettine. Si andrà ai referendum o si pronuncerà la Corte Costituzionale. Scenari da vedere quando si metterà mano ai Livelli essenziali di prestazioni (Lep) dei servizi, che al Sud sono carenti, né più né meno come ai Livelli essenziali di assistenza ( Lea) deficitari anche questi e che la fondazione Gimbe ha messo a nudo a cominciare da Aor San Carlo, Asp e Asm, gestita, a livello regionale. Sull’argomento autonomia intervengono il consigliere regionale Roberto Cifarelli ( Pd) Maurizio Leggieri ( M5S) e Angelo Chiorazzo ( Basilicata bene comune) che potrebbe essere il candidato comune dal Pd al M5S. Ma senza il disco verde da Roma resta solo una volta. Quando si dice l’autonomia…. Critico e preoccupato anche Innocenzo Guidotti della Lega della cooperative . Futuro della Basilicata a rischio, commenta. E non da ora. Dal Governo, e a segnalarcelo è il presidente dell’Anci Andrea Bernardo, viene la decisione di consentire ai sindaci – con comuni sotto ai 15.000 abitanti- di potersi candidare per un terzo mandato. Per la Basilicata è cappotto: opportunità per 124 comuni su 131. Già ma con servizi e popolazione sempre più carenti. E con il macigno dell’autonomia differenziata, dietro l’angolo.



L’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROBERTO CIFARELLI

NO AL DISEGNO DI LEGGE CALDEROLI

L’approvazione al Senato del Disegno di Legge Calderoli sulla cd “Autonomia Differenziata” è una gran brutta notizia per il Mezzogiorno e per la Basilicata in particolare. Si spaccia per riforma, in realtà è lo strumento per spaccare l’Italia e favorire la “secessione dei ricchi”. E’ quanto dichiara il Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale Roberto Cifarelli.

Lo stiamo ripetendo da tempo che questo pastrocchio legislativo risponde ad istanze che tutelano interessi particolari del nord Italia, divide il paese e crea fratture insanabili tra nord e sud, senza farsi scrupolo di mettere a serio repentaglio la coesione territoriale e sociale della comunità nazionale. Cosa peraltro ”certificata” dalla decisione di approvare prima la legge e poi i Livelli essenziali di Prestazioni che, lo ricordiamo ai più distratti, rappresentano il “cuore” della questione.

Infatti, – puntualizza l’esponente Dem – l’art. 117 della Costituzione stabilisce che lo Stato determini i “ livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.” Uguali diritti civili e sociali significa stabilire preventivamente e, per l’intero Paese, gli stessi livelli base di servizi , per essere più chiari, parliamo della sanità, della scuola, dei trasporti.

Invece, lo scambio incestuoso avvenuto tra il partito della Premier Meloni e la Lega di Salvini, che di fatto baratta l’Autonomia Differenziata con il Premierato altro non è che una cinica operazione di potere protesa esclusivamente al particolare interesse dei due Partiti di maggioranza. Il tutto alle spalle dei cittadini e scaricando sui territori storicamente più in difficoltà i costi sociali ed economici di una classe dirigente di Governo priva di scrupoli ed incapace.



In Basilicata poi, – prosegue il Consigliere – si assiste alla interessata acquiescenza del Presidente della Regione che, in questi anni, pur di mantenere la poltrona presidenziale ha silenziosamente accettato qualsiasi diktat romano, rendendosi così complice di una sciagurata riforma che segnerà il futuro della Basilicata.

Esattamente come insolitamente silenziosi sono rimasti i Parlamentari di maggioranza eletti in Basilicata. Parlamentari lucani e non, con e senza cravatta. Non una parola, ma, il solo esclusivo interesse a farsi belli con le segreterie nazionali, sperando così di piazzare la bandierina di partito sulla poltrona di Via Verrastro. Con la speranza, non troppo recondita, di fare le “scarpe” a Bardi.

In questo scenario silenziato – conclude Cifarelli – si incastra questa contro/riforma. E se loro non parlano, con le parti politiche ed Istituzionali (anche di centrodestra) più avvedute e con le rappresentanze sociali più responsabili, reclamiamo con forza, una mobilitazione di tutte le forze, democratiche e progressiste, al fine di difendere l’unità del Paese e mettere al riparo le aree più deboli da un federalismo farlocco che, così come concepito finora, ha tanto il sapore di secessione.

LEGGIERI

𝐔𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐥𝐨 𝐬𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚

Il Senato ha approvato il Disegno di Legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Ora il testo passa alla Camera per la seconda lettura.

Il definitivo processo di smembramento della nostra terra prosegue inesorabile, con questo governo di centrodestra che ha deciso, per ragioni ancora da definire, di “punire” il Sud privandolo dei fondi necessari per sostenere i servizi primari: su tutti scuola e sanità.

Una scelta scellerata avallata dal governo regionale, dello stesso colore di quello romano e che non ha mosso un dito contro l’autonomia differenziata. Per pura logica di partito, il governatore Vito Bardi ha tacitamente avallato una misura che non fa altro che aggravare il divario Nord-Sud.

Con l’autonomia differenziata, a pagarne le conseguenze saranno le regioni meridionali, in quanto alla competizione sociale si alternerà quella territoriale. Una politica del cane mangia cane dove a farne le spese saranno i più deboli.

Con le misure perequative e i Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) fermi al palo, tra l’altro, l’autonomia si trasforma in un vero e proprio salto nel buio in cui la garanzia dell’uniformità dei servizi offerti ai cittadini da Nord a Sud diventa l’ennesima promessa che non verrà mantenuta. In questo caso, però, non si tratta di inezie bensì di dossier e voci di spesa cruciali per la sopravvivenza di una regione e dei suoi abitanti.

Sotto ogni punto di vista, il ddl Calderoli è una vera e propria “scure” sul destino della Basilicata e dei suoi servizi, già pesantemente compromessi dalla totale inefficienza di questo governo regionale, il quale, ben conscio della difficile situazione che sta vivendo la regione, ha comunque deciso di avallare un provvedimento scellerato. Il futuro dei cittadini lucani è stato barattato per futili e tristi giochi di prestigio politici.

L’INTERVENTO DI ANGELO CHIORAZZO CANDIDATO BASILICATA BENE COMUNE

Con la legge Calderoli la Basilicata diventa una colonia

Una regione lasciata sola a risolvere problemi e difficoltà, che nello stesso momento vede tutte le ricchezze del suo territorio (dall’acqua al petrolio alle rinnovabili) finire nella gestione centrale dello Stato non è più autonoma, ma diventa una colonia.

Il rappresentante di un popolo che accetta supinamente che venga compiuto tutto ciò, non è un presidente di regione ma appunto il governatore di una colonia.

Credo che questo scempio a cui danno il nome di autonomia differenziata sia un disegno immorale che spacca il Paese, priva il Mezzogiorno di ogni possibilità di riscatto, condanna i meridionali ad essere cittadini di serie B del nostro Stato, e consegna la Basilicata all’irrilevanza, i lucani alla scelta tra emigrazione forzata e marginalità obbligata.

Impensabile non reagire. Inspiegabile perché Bardi e la sua maggioranza non lo abbiano fatto da principio. Ingiustificabile che i diritti di cittadinanza diventino moneta di scambio, qui, per sostenere le aspirazioni di candidatura, e a Roma, per una perversa compensazione tra le forze politiche.

Un’Italia spaccata non conviene a nessuno, nemmeno ai cittadini del centro e del Nord, perché il nostro Paese già oggi fatica a essere riconosciuto nei tavoli che contano e lo sarebbe ancora meno se andassimo a velocità differenziate.

Autonomia differenziata, Guidotti (Legacoop):

“Spaccatura definitiva del Paese, il futuro della Basilicata è a rischio”

“Si prospetta un futuro a tinte fosche per la Basilicata, che sta per essere stritolata, come il resto dei territori meridionali, da una spaccatura definitiva del Paese, da una secessione di fatto che non ne consentirà più la risalita”. È il commento del presidente di Legacoop Basilicata, Innocenzo Guidotti, in seguito all’approvazione in Senato del disegno di legge sull’autonomia differenziata voluto dal ministro Calderoli. “Un disegno di legge che, qualora approvato definitivamente alla Camera, comporterà l’acuirsi degli squilibri tra Nord e Sud, determinerà un arretramento incolmabile delle comunità più fragili, la spoliazione dei servizi e un incentivo agli egoismi territoriali, laddove c’è necessità di un senso di cooperazione e di unità nazionale per ricucire insieme le diseguaglianze e riaffermare valori e prospettive comuni”.

“È altresì allarmante la timidezza istituzionale lucana che, invece di raccogliere il dissenso che proviene dai cittadini, dai giovani, dagli studenti, dalle famiglie, dalle associazioni sindacali, dal tessuto produttivo, legittima un atto che mina la garanzia dell’uniformità dei diritti basilari, universali ed essenziali per tutti i cittadini italiani, lasciando scivolare la Basilicata verso la dissoluzione completa, proprio nel momento in cui sarebbero urgenti politiche di attrazione e di contenimento dell’emigrazione”.

“I servizi essenziali, il diritto alla salute e all’istruzione per chiunque in maniera uniforme subiranno la prima mannaia, ma la contrazione delle risorse destinate al Mezzogiorno acuirà l’arretratezza infrastrutturale investendo così anche i settori economici e produttivi”. “Invito le istituzioni regionali e tutte le forze sociali, politiche ed economiche – conclude il presidente Guidotti – ad accantonare gli interessi di parte e a cercare un fronte comune per scongiurare un’eventualità che determinerebbe i titoli di coda per il nostro territorio”.



LA NOTA del presidente dell’Anci Basilicata, Andrea Bernardo.

INFORMO CHE IERI IL CDM HA APPROVATO DL ELEZIONI, DI CUI ALLEGO BOZZA, IN SINTESI: SI VOTA 8-9 GIUGNO PER CONUNALI ED EUROPEE; STOP AL LIMITE DI MANDATI PER I SINDACI DEI COMUNI SINI A 5MILA ABITANTI; PREVISTO IL TERZO MANDATO CONSECUTIVO PER I SINDACI SINO A 15MILA ABITANTI (PRATICAMENTE, LA RIFORMA DEL TUEL, POTENZIALMENTE ESTENDE I MANDATI DEI SINDACI DI BEN 126/131 COMUNI DELLA BASILICATA). SONO SODDISFATTO E FELICE CHE LA PROPOSTA ANCI CONSENTIRA’ A TANTI SINDACI LUCANI, SE LO VORRANNO, DI RICANDIDARSI SIA ALLE PROX ELEZIONI COMUNALI CHE NEGLI ANNI A VENIRE.



La dichiarazione del presidente dell’Anci nazionale Antonio Decaro

Decaro (Preiodente ANCI nazionale):

“La norma sui mandati dei sindaci è una vittoria democratica. Restituito potere di scelta ai cittadini, ora andrà estesa ai Comuni più grandi”

“La norma che estende il numero dei mandati dei Comuni fino a 15 mila abitanti e toglie ogni limite ai Comuni sotto i 5 mila è un passo avanti molto importante – dichiara il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro – finalmente viene data una risposta positiva alla richiesta che da anni viene da tutti i sindaci e si sana, almeno in parte, un vulnus democratico che abbiamo sempre giudicato gravissimo”.

“A questo punto – continua Decaro – diventa inevitabile andare fino in fondo, estendendo il numero dei mandati anche per i sindaci dei Comuni sopra ai 15 mila abitanti. Una volta chiarito che soltanto gli elettori devono avere il diritto di giudicare se i propri sindaci devono essere confermati o mandati a casa, una disparità di trattamento nei confronti di soli 730 comuni più grandi, sul totale dei 7896 comuni italiani, appare davvero incomprensibile, e probabilmente anticostituzionale”.