Autonomia differenziata e questione meridionale se ne parla a Ceglie

Due temi, due faccia della stessa medaglia che tante ‘’faccetoste’’ della politica nazionale e locale , pur elette al Sud hanno votato ‘’allineati e coperti’’ con il disegno di disgregazione del Bel Paese e della Costituzione avviato (non va dimenticato) con la modifica al titolo V con i governi dell’ex centrosinistra. Se ne parla domani a Ceglie ( Bari) nel corso di un incontro organizzato dalla civica “Radici d’Impegno’’. E un contributo in terra pugliese,con la quale la provincia di Matera ha rapporti storici consolidati sul piano economico, culturale e sanitario…, lo darà l’avvocato Leonardo Pinto che continua ad alimentare il dibattito su questo tema. Dal Sud serve una risposta chiara, decisa. La Campania lo ha già fatto con un ordine del giorno di sostegno al referendum abrogativo. La Basilicata, che in precedenza, non ha mai discusso in consiglio comunale il problema, a causa della continuità e contiguità del governo locale con quello nazionale, è un caso a sé. Eppure stiamo perdendo abitanti e servizi. Ma le ‘’faccetoste’’ nostrane con tanta ipocrisia fanno finta di nulla, tirando fuori la ‘ricchezza’ di petrolio e acqua, che non gestisce la Basilicata. Anzi…



‘’ E’ una Iniziativa molto interessante e impegnativa -ha commentato Leonardo Pinto.Infatti, riguarderà indagini e analisi retrospettive sulla vexata quaestio meridionale e sulla sua attualità. Sarà inoltre oggetto di approfondimento la recente legge sull’autonomia differenziata, le conseguenti disuguaglianze socio-economiche, non colmabili con l’approvazione dei Lep, la compatibilità della stessa con la Costituzione Repubblicana e il quesito del referendum abrogativo.L’iniziativa sarà aperta al pubblico’’