Autonomia differenziata e prospettive. Ansb riflette a Gallicchio

Se ne parla poco e a volte male, tra protagonismi da “allineati e coperti’’ ( regione Basilicata compresa) per il disegno di legge che sta portando avanti il ministro Roberto Calderoli e quanti, giustamente, sono preoccupati per un progetto che rasenta il limite di quella solidarietà tra regioni a due e a tre velocità, che la Costituzione intende difendere. L’Associazione nuova sanità e benessere, con un evento da un piccolo comune delle aree interne di Basilicata, Gallicchio, cerca di saperne di più con un confronto tra ‘’pro e contro’’. Bene. E questo alla luce di una Basilicata, che via via sta perdendo – per opportunismi politici- autonomia, potere decisionale e contrattuale.

Matera, 12 aprile 2023

OGGETTO: “Autonomia Differenziata, quali prospettive?”

Sabato 15 aprile 2023 ore 10,00 Teatro Comunale –

Gallicchio in Piazza Umberto I

L’ANSB, unitamente all’associazione Presenza Etica ed ai Comuni di dall’Area interna del Medio Agri, costituita dai Comuni di Armento, Gallicchio, Missanello, Roccanova, S. Chirico Raparo e Sant’Arcangelo, anche per coprire vuoti della politica, ha organizzato il convegno di cui all’oggetto.

L’autonomia differenziata è una tematica su cui si stanno scrivendo fiumi di parole. C’è chi la presenta come un’opportunità e chi, invece, come una scelta divisiva per il Paese. Non sempre le affermazioni sono sostenute da argomentazioni adeguate. Il più delle volte i ragionamenti sono carenti e insufficienti sul piano logico e sul piano motivazionale. Il convegno di sabato prossimo si prefigge lo scopo di fare chiarezza sull’argomento analizzando i pro e i contro. Quindi non si tratterà della solita passerella, ma di una vera e propria giornata di studio. Si tratterà, infatti, di verificare la compatibilità della proposta della Lega, quindi, del Governo Meloni, con l’impianto complessivo della ns. Costituzione pensata per evitare, e non per favorire, disuguaglianze sociali, oltre che per garantire a tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale -senza possibilità di deroghe- la tutela dei diritti fondamentali della persona tra cui la salute ed ora, dopo la recente riforma degli artt.9 e 41 Cost., anche dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali.

I lavori, coordinati dal Dott. Giovanni Robertella, Presidente di Presenza Etica, avranno inizio con i saluti del Sindaco di Gallicchio, dr. Gaetano Pandolfi, e della Presidente dell’ANSB, Prof.ssa Felicia Rasulo.

Seguiranno il punto di vista dei Sindaci del Medio Agri (dott.ssa Anna Maria Bello di Armento, arch. Filippo Sinisgalli di Missanello, dr. Rocco Greco di Roccanova, dr. Vincenzo Cirigliano di San Chirico Raparo, ing. Salvatore La Grotta di Sant’Arcangelo), gli interventi dell’avv. Donato Lettieri e della dott.ssa Margherita Torrio di Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della Basilicata e dell’avv. Leonardo Pinto Presidente onorario dell’ANSB. Le conclusioni sono affidate a Massimo Villone, Prof. Emerito di Diritto Costituzionale Università “Federico II” di Napoli.

Avv.Leonardo Pinto – Presidente Onorario ANSB