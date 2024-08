Autonomia differenziata . Centro destra in Regione spaccato. Avanti con il Referendum

Rammarico tra i partiti di opposizione in consiglio regionale per quel ricorso contro la legge Calderoli sull’autonomia differenziata, passato in altre regioni, con quella posizione contraddittoria, da silenzio e assenza…descritta da Vito Bubbico nel servizio https://giornalemio.it/politica/funambolismo-azione-e-assenza-iv-per-non-dispiacere-a-bardi/. Le opposizioni continuano a raccogliere firme per la richiesta del referendum abrogativo spacca Italia. L’invito è a firmare a difesa dell’Unità del Paese, della Costituzione e a difesa della Basilicata, priva di autonomia decisionale, a cominciare da risorse come petrolio e acqua e con una forte penalizzazione nella dotazione di servizi, come la Sanità ( aggravata dall’accentramento gestionale che ha alimentato la migrazione sanitaria) , le infrastrutture e i trasporti. Non la pensa così il presidente della giunta regionale Vito Bardi, che in una dichiarazione, aveva invitato a non strumentalizzare l’autonomia differenziata. Considerazioni, ma di segno opposto erano venute dal capogruppo di Basilicata Bene Comune, Angelo Chiorazzo. Note che riportiamo di seguito, insieme al resoconto dei lavori consiliare



Consiglieri di opposizione in Regione su votazione ricorso Regione Basilicata contro legge Calderoli dinanzi la Corte Costituzionale: “Il centrodestra diviso condanna la Basilicata, la nostra battaglia continua con il referendum.”

“Nel Consiglio regionale odierno si è svolta la votazione sulla mozione, presentata nel consiglio dello scorso 9 luglio dai consiglieri di opposizione: “Ricorso contro la legge Calderoli dinanzi la Corte Costituzionale e possibilità di promuovere referendum abrogativo ai sensi dell’art. 75 della Costituzione”, i quali unitariamente hanno espresso un voto favorevole alla mozione per le ragioni espresse nella discussione ovvero una forte bocciatura della riforma dell’autonomia differenziata ritenuta lesiva dell’unità nazionale e del diritto all’uguaglianza dei cittadini.

“Crediamo fermamente che la legge sulla autonomia differenziata accentui ulteriormente le disuguaglianze territoriali all’interno del Paese. La nostra visione di società si basa sull’equità e sulla solidarietà tra tutte le aree e non possiamo accettare misure che possano avvantaggiare solo alcune parti a discapito di altre. In secondo luogo, riteniamo che l’autonomia differenziata, così come è stata approvata, non garantisca le necessari garanzie per consentire a tutti le regioni di assicurare ai cittadini i servizi essenziali con grave svantaggio per il nostro Meridione che parte storicamente da una posizione arretrata. Inoltre pensiamo che la riforma, se attuata nella sua interezza, disintegri nei fatti l’unità nazionale creando un Paese con ventuno sistemi legislativi e politiche diverse, che renderebbero difficile non solo l’attività imprenditoriale ma anche la vita dei cittadini” dichiarano congiuntamente i consiglieri di opposizione.

La maggioranza che sostiene il Presidente Bardi ha dimostrato di essere divisa sui temi politici fondamentali, la nostra mozione non è passata per l’astensione dei consiglieri di Azione e l’assenza determinante di Polese rappresentante di Italia Viva, partiti che a livello nazionale sono contro la legge ma che in Basilicata si comportano diversamente per meri motivi di interesse politico.

La coalizione composita che sostiene il secondo governo Bardi si regge su fragili equilibri e la difficoltà che ha avuto nell’affrontare l’esame della nostra mozione sarà replicata ed accentuata su ogni tema.

Con la decisione di non ricorrere contro la legge Calderoli il centrodestra condanna la Basilicata e il sud alla marginalità e al sottosviluppo.

Dal canto nostro continueremo a condurre questa battaglia fino all’abrogazione della legge attraverso la strumento del referendum e ribadiamo il nostro impegno a difendere l’idea di un’Italia unita e inclusiva, dove ogni cittadino possa avere accesso alle stesse opportunità e diritti, indipendentemente dal luogo in cui vive.”

La maggioranza è spaccata, non è passata la mozione proposta dal centrodestra a sostegno della autonomia differenziata, la legge 86/2024. Il segno evidente di contraddizioni di una maggioranza che sostiene il Presidenti Bardi.

Continueremo a batterci piazza per piazza perché, come ha dimostrato il dibattito in Consiglio, si può costruire una maggioranza diversa nella società lucana.

Continueremo a batterci piazza per piazza perché, come ha dimostrato il dibattito in Consiglio, si può costruire una maggioranza diversa nella società lucana.”

Potenza, 2 agosto 2024

I Consiglieri regionali: Marrese, Araneo, Verri, Lacorazza, Cifarelli, Chiorazzo, Vizziello,

Bochicchio.



Autonomia, Bardi: “Non sia strumentalizzata”

“La persistenza dei divari tra le regioni del nord e quelle del sud, i cui dati sono noti a tutti, dimostra che l’attuale modello di distribuzione delle funzioni decisionali della Repubblica non riesce a produrre risultati diversi da quelli noti”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, durante il Consiglio regionale di oggi in riferimento al dibattito sull’autonomia differenziata. “L’esperienza di questi decenni conferma che i risultati raggiunti sono insufficienti per superare i divari territoriali e unificare l’Italia anche dal punto di vista economico. Pur tenendo conto delle tante osservazioni critiche, il modello in atto è ancora prevalentemente incardinato su un sistema di accentramento delle funzioni decisionali, peraltro in piena espansione a partire dall’impianto del PNRR, ed è oggettivamente distante da quello scelto dai Costituenti nel 1946, in alternativa al modello accentrato, per superare i divari territoriali”. “L’articolo 5 della Costituzione è inequivocabile: ‘La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento’. Ma anche durante l’Assemblea Costituente l’approvazione di questo testo non fu unanime”. “Occasione di conflitto è, oggi, la legge n. 86 del 26 giugno 2024, recante Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Ma si tratta dell’attuazione della legge costituzionale n. 3/2001, il cui testo, sottoposto positivamente a referendum, è stato approvato da una maggioranza allora di centro sinistra”. “Questi i risultati, ad oggi, delle dinamiche conflittuali: è ancora prevalente il modello di accentramento delle funzioni decisionali della Repubblica; il modello di autonomia, proposto dall’articolo 5 della Costituzione, è ancora ad uno stato parziale di attuazione; sono immutati i dati dei divari tra regioni del nord e regioni del sud”. “Alla luce dei fatti viene, confermata la validità del percorso costituzionale tracciato nell’articolo 5, solo parzialmente attivato. Come tutte le riforme anche questa ha necessità di essere monitorata con continuità per verificarne la coerenza, per analizzare nel concreto costi-opportunità, per discernere su quali materie è opportuno o meno, per una Regione come la nostra, avvalersene. È di questo che dovremmo occuparci, con serenità, rigore e passione, accettando la sfida del cambiamento. I gruppi di lavoro affrontino nel merito le opportunità di questo possibile nuovo scenario e sappiano muoversi all’interno di fasi attuative tutt’altro che semplici, ricche di confronto e di negoziazione con ministeri e governo”.



“Linee programmatiche da rivedere e autonomia differenziata da scongiurare”: le richieste di Chiorazzo al presidente Bardi

Il leader di Basilicata Casa Comune è intervenuto oggi per la prima volta in Consiglio regionale dopo i problemi di salute che gli avevano impedito finora l’ingresso nel parlamentino lucano. Un fermo intervento sulle linee programmatiche di Bardi e la dichiarazione di voto per la richiesta di abrogazione della legge sull’autonomia differenziata, hanno caratterizzato il debutto in consiglio regionale del consigliere Angelo Chiorazzo, costretto per motivi di salute a rinviare di qualche settimana l’ingresso ufficiale nel parlamentino lucano. Con un pizzico di comprensibile emozione, ma senza perdere la consueta risolutezza, il leader di Basilicata Casa Comune ha esordito intervenendo sulle linee programmatiche.

“Analizzarle – ha detto – richiede un’analisi su più punti. Innanzitutto, vanno valutate la proposta, la progettualità, la credibilità e la sostenibilità della stessa, per evitare di ragionare su qualcosa destinata ad essere un libro dei sogni”.

Per Chiorazzo la proposta di Bardi “è condivisibile per sufficienti tratti”, ma viene presentata “in modo generico, come affermazione di principio basata su una necessità di qualità della vita che certamente non è sostenibile dilapidando le royalty petrolifere”.

Secondo Chiorazzo, quando si parla “della volontà di rendere finalmente la gestione del patrimonio forestale produttiva” bisogna spiegare “come perseguire l’obiettivo”.

Poi la nuova gestione del bonus gas, in cui “Bardi fa proprie le indicazioni di questa opposizione, sia pure senza dichiararlo e senza fare un mea culpa per aver bruciato decine di milioni di euro in favore delle compagnie per la fretta di sfruttare gli effetti del bonus in chiave elettorale. Bardi dice ancora di voler ridurre la spesa sanitaria. Ma dovrebbe almeno accennare a una strategia, a una via da seguire. Non c’è traccia di un ragionamento sulle risorse se non in chiave di tagli della spesa farmaceutica. Eppure, sulla nostra sanità serve investire. La sanità va vista come fattore produttivo e non di spesa. Sulla sanità ci sono ragioni che devono anche andare oltre il calcolo economico. Non ne sono solo convinto, ma ne sono anche testimone nel recente passato. Ricevere cure tempestive nei pressi del luogo dove si vive e si lavora può diventare discrimine tra la vita e la morte”.

La mancanza di progettualità, per Chiorazzo, sta anche “nella gestione delle risorse idriche, con una distribuzione idrica che fa acqua, letteralmente e metaforicamente, da tutte le parti, disperdendo circa il 60 per cento di quanto viene immesso in rete. Quando si rivendica di aver risanato Acquedotto Lucano non si specifica che si tratta solo di un’operazione finanziaria. Del resto, è lo stesso impianto che troviamo nelle politiche di sostegno all’impresa: non programmi strategici alla ricerca di mercati, idee imprenditoriali, nuove iniziative, ma sostegni alla spesa. I fondi a disposizione, quelli europei come quelli del PNRR destinati a cessare, vengono semplicemente ripartiti nel tentativo di tenere tutti buoni, di evitare licenziamenti”. Chiorazzo, infine, ha chiesto a Bardi di ritirare la relazione per “riformularla”.



A seguire, la dichiarazione di voto per l’abrogazione dell’autonomia differenziata “Ci tenevo oggi ad essere presente a questa votazione – ha commentato – per richiamare tutti a un voto di scienza e di coscienza. Mi rivolgo anche a lei, presidente Bardi. Lei ha detto che il Mezzogiorno in questa riforma va garantito nella definizione dei Livelli Essenziali di Prestazioni. E su questo voglio offrire due spunti senza entrare nel merito delle materie a rischio. Non contrastare un progetto di autonomia differenziata senza che ci sia preventiva chiarezza su quei Lep che, a sentire Bardi, ci lasciano insieme perplessi si tratta di un salto nel buio. Anche perché sono convinto, ha proseguito Chiorazzo, che se in quest’aula nessuno pensa di spaccare il Paese non sono convinto che lo stesso si possa dire anche per tutte le forze presenti nel Parlamento. E, ugualmente, sono convinto che gli egoismi territoriali di regioni forti anche nel peso elettorale possano condizionare seriamente queste scelte. Stiamo, come sempre in questi casi, facendo passare un principio. E il principio è che ci possano essere Italie con diverse velocità diversi diritti, diversi gradi di cittadinanza”.

Rendiconto 2023 Consiglio regionale della Basilicata

L’atto amministrativo è stato approvato all’unanimità. All’inizio della seduta pomeridiana del Consiglio regionale, l’Assemblea è tornata a confrontarsi sul tema dell’autonomia differenziata, con una mozione e due risoluzioni. Documenti non approvati

Il Consiglio regionale ha approvato, oggi, all’unanimità, l’atto amministrativo riguardante “Approvazione del Rendiconto della gestione del Bilancio del Consiglio regionale esercizio finanziario 2023”.

La gestione dell’esercizio finanziario 2023 del Consiglio regionale della Basilicata si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad euro 4.330.598,71 e con un fondo di cassa finale al 31/12/2023 pari ad euro 3.572.618,60. Le risorse per il funzionamento dell’Ente a carico del Bilancio regionale sono pari a 14.500.000,00 euro.

All’inizio della seduta pomeridiana del Consiglio regionale, l’Assemblea è tornata a confrontarsi sul tema dell’autonomia differenziata. Dopo il dibattito sulla legge n. 86 del 26 giugno 2024 riguardante le “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art.116, terzo comma, della Costituzione”, tenutosi lo scorso 17 luglio, quest’oggi la massima Assise territoriale ha votato sull’argomento una mozione e due risoluzioni. Tutti e tre i documenti non sono stati approvati.

Si trattava della mozione “Ricorso contro il disegno di legge Calderoli dinanzi la Corte Costituzionale e possibilità di promuovere referendum abrogativo ex art.75 Cost.”, di iniziativa dei consiglieri Araneo, Verri (M5s) Cifarelli, Marrese, Lacorazza (Pd), Bochicchio (Avs-Psi-Bp) e Vizziello (Bcc). Gli altri due documenti erano risoluzioni, la prima a firma di Morea (Azione), e la seconda, primo firmatario Napoli (FdI).

Sull’argomento per dichiarazione di voto sono intervenuti i consiglieri Bochicchio, Araneo, Pittella, Vizziello, Chiorazzo, Cifarelli, Verri, Casino, Marrese, Lacorazza, Tataranno, Napoli.

Potenza, 2 agosto 2024