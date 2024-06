Autonomia differenziata? Campanacci a martello… anche da San Mauro Forte

A suonarli il sindaco di San Mauro Forte Nicola Savino che in una nota esprime forti preoccupazioni sulla applicazione dell’autonomia differenziata, come tanti suoi colleghi di una Basilicata alle prese con un progressivo spopolamento, il taglio di servizi, a cominciare da Sanità, sportelli bancari e via elencando. ” C’è il rischio- commenta il primo cittadino nella nota che segue- che vangano meno finanche i servizi minimi essenziali” conclude amareggiato il sindaco Savino” . E su questo il rischio è già da tempo una certezza, ignorata dai parlamentari di governo eletti in Basilicata che hanno votato ”allineati e coperti” per l’autonomia differenziata. E questo , lo diciamo agli smemorati dell’opportunismo, non va dimenticato. Soprattutto quando, e si spera in breve tempo, si ricorrerà alla raccolta di firme per il referendum per abrogare un provvedimento nato da una sciagurata modifica al Titolo V della Costituzione, effettuata dal governo di centrosinistra guidato da Giuliano Amato, e concretizzato dal governo di centrodestra di Giorgia Meloni. E per quella data suono libero di campane e campanacci a difesa della Costituzione e dell’unità del Paese.



COMUNICATO STAMPA

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, UN MACIGNO PER GLI ENTI LOCALI

Il sindaco di San Mauro, Savino, preoccupato per le ricadute territoriali del provvedimento

SAN MAURO FORTE – “Uno sfregio costituzionale che rischia seriamente di dare il colpo di grazia agli Enti locali e alle altre articolazioni periferiche dello Stato”. Va giù duro il sindaco di San Mauro Forte, Nicola Giuseppe Savino, all’indomani dell’approvazione definitiva, alla Camera dei deputati, del ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata, fortemente voluta dalla Lega. “Un provvedimento – sottolinea il sindaco Savino – varato non a caso nottetempo, col favore delle tenebre, che peserà come un macigno sui conti pubblici e sulla tenuta democratica delle istituzioni, disgregando alla radice il Paese nel suo storico essere unitario e aumentando a dismisura le disuguaglianze territoriali, rispetto ai divari già esistenti fra nord e sud dell’Italia. Non per niente, alcuni parlamentari meridionali della stessa maggioranza di governo di destra-centro hanno votato contro nell’esame dell’aula. Perché proprio in quelle aree dove servirebbero maggiori investimenti lì, paradossalmente, ci sarà un taglio di più risorse da parte dello Stato centrale. Oltre al danno, la beffa” chiosa il primo cittadino del “paese dei Campanacci”. “Come sindaco e come Amministrazione comunale, oltre ad esprimere profondo disappunto, non possiamo che essere preoccupati. Perché le ricadute a breve, medio e lungo termine, di questo scellerato provvedimento legislativo saranno tali e tanti da non risparmiare, purtroppo alcun ambito della vita pubblica: istruzione, lavoro, trasporti, sanità. Soprattutto la sanità. C’è il rischio che vangano meno finanche i servizi minimi essenziali” conclude amareggiato il sindaco Savino.

