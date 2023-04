Autonomia differenziata.5 Referendum per non cancellare la Basilicata

Se ne parla ancora poco. Ma quel decreto legge sull’autonomia differenziata, portato avanti dal ministro Roberto Calderoli e dal governo guidato da Giorgia Meloni, era e resta un progetto che finirà con lo spaccare l’Italia che era già a due e a tre velocità, e ad affossare regioni come la Basilicata sempre meno autonoma nelle decisioni, visto che dipende da tutto e per tutto da quanto si dice in ambienti romani. E allora la proposta di cinque referendum del ”Comitato Basilicata” sono una opportunità per informarsi, prima di tutto, e di ragionare con la nostra testa. Servono chiarezza e opposizione, visto che il governo regionale si è già abbondantemente schierato – per motivi di appartenenza e obbedienza politica- con i progetti del governo centrale. Confidiamo nel senso di responsabilità generale e nei continui, ma finora inascoltati richiami, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella



IL COMUNICATO STAMPA

Il costituendo Comitato Referendum Basilicata, formato da cittadini aderenti ai principi della Carta di Venosa (in allegato la Carta e il modulo di adesione) promuove iniziative referendarie in merito e per contrastare l’approvazione del DDL sulla Autonomia Differenziata meglio noto come Spaccaitalia.

Nel seguito il Comunicato Stampa, allegato per vostra comodità, e PEC di richiesta referendum agli uffici della Regione Basilicata illustrato ieri nella conferenza stampa tenuta presso a Potenza.

Per informazioni sull’ iniziativa referendaria scrivere a comitatoreferendumbasilicata@gmail.com o telefonare a Pietro de Sarlo 340 99 17 534

Per informazioni sulla Carta di Venosa scrivere a cartadivenosa@gmail.com o telefonare a Nicola Manfredelli 331 94 14 109.

Testo comunicato:

AUTONOMIA DIFFERENZIATA: LA BASILICATA NON DEVE SOCCOMBERE

Proposti 5 referendum consultivi

Il processo di formazione della legge sulla Autonomia Differenziata mostra la discriminazione storica nei confronti del Mezzogiorno con le evidenze numeriche sia dei Conti Pubblici Territoriali sia delle stime sull’ammontare dei Livelle Essenziali delle Prestazioni necessari per garantire omogenei diritti civili e sociali in tutte le regioni italiane, smontando così una dopo l’altra le falsità storiche sulla distribuzione della spesa pubblica corrente tra le regioni.

La costituzione di un Comitato LEP, infarcito di esperti di latinorum, da un lato esautora il Parlamento dalla definizione dei LEP, che è innanzitutto un atto politico, dall’altro sembra più orientato a dare una patente di legittimità costituzionale a una legge che tutto è tranne che rispettosa dei principi di uguaglianza dei cittadini italiani.

In realtà l’humus culturale da cui nasce questo processo eliminando ogni ipocrisia è un diffuso sentimento anti meridionale al Nord e questo teatro indegno e irrispettoso dell’intelligenza delle persone serve solo a giustificare quello che è sempre stato fatto: zero al sud, di qualsiasi cosa si tratti!

Per tutti questi e per molti altri motivi in base all’art. 19 comma 1 e 2 dello statuto della regione Basilicata e sulla base degli esempi dei referendum consultivi di Lombardia e Veneto del 22 ottobre 2017 un gruppo di cittadini che si riconosce nei principi della Carta di Venosa ha inviato in data odierna una PEC ai competenti uffici della regione Basilicata chiedendo di attivare la procedura per la richiesta di REFERENDUM CONSULTIVO sui quesiti esposti nel seguito.

Chiede ai consiglieri Regionali di attivarsi per supportare e rendere esecutiva la richiesta (sono sufficienti 7 consiglieri) e ai parlamentari e politici di tutti i partiti di contribuire alla raccolta di firme che intendiamo avviare.

Il gruppo di cittadini, inoltre, ha avviato consultazioni con primari studi legali per produrre un RICORSO ALLA COMMISSIONE EUROPEA per la difforme applicazione della distribuzione dei fondi rispetto all’accordo che li ha istituiti e di valutare il ricorso per discriminazione territoriale in violazione ai principi della CARTA DEI DIRITTI SOCIALI.

Analoghe iniziative sono previste da promotori della Carta Di Venosa di altre regioni.

Per partecipare al Comitato Referendum Basilicata scrivere a: comitatoreferendumbasilicata@gmail.com

Per aderire alla Carta di Venosa scrivere a: cartadivenosa@gmail.com

ECCO I QUESTI REFERENDARI CHE INTENDIAMO PROPORRE

1) Opposizione al DDL sulla Autonomia Differenziata

(Sulla legittimità e difetto di rappresentanza della adesione della Regione Basilicata al DDL sulla Autonomia Differenziata formulata da Vito Bardi nella conferenza Stato Regioni).

Quesito: Volete voi che la Regione Basilicata si opponga al DDL sulla Autonomia Differenziata e nel caso di sua approvazione presenti ricorso alla Corte Costituzionale?

2) Esercizio dell’autonomia su tutte le materie previste

(Sulla completa attuazione della Autonomia e sulla par condicio tra le regioni italiane sulla situazione di partenza al momento della approvazione della autonomia).

Quesito: Volete voi che, nella denegata ipotesi in cui il DDL sulla Autonomia Differenziata venga approvato, la Regione Basilicata chieda l’autonomia su tutte le 23 materie di legislazione concorrente previste dall’art. 117 del Titolo V della Costituzione corredate da una dotazione economica e infrastrutturale di partenza in modo da garantire la par condicio con le altre regioni?

3) Tassazione dei proventi delle estrazioni e fonti energetiche lucane

(Sull’utilizzo delle tasse nazionali maturate sul territorio regionale in analogia sulla pretesa delle regioni del nord di finanziare l’autonomia regionale con le risorse provenienti da tasse nazionali maturate sui territori regionali).

Quesito: Volete voi che nell’ambito del DDL Calderoli la Regione Basilicata, qualora diventi legge, eserciti la richiesta di Autonomia Differenziata in relazione alle Materie Energetiche e che richieda di trattenere tutte le tasse nazionali sui profitti delle estrazioni di combustibili fossili, la loro raffinazione e tutte le imposte e tasse derivanti dalla produzione e distribuzione di energia da tutte le fonti possibili (termico, eolico, idroelettrico, fotovoltaico) e imponga alle compagnie petrolifere la costituzione di un fondo per il decommissioning dei centri oli e dei pozzi dismessi e incidentati?

4) Ricorso al Consiglio di Stato per la determinazione dei LEA

(Sulla penalizzazione della regione Basilicata nella attuale definizione dei LEA).

Quesito: Volete voi che la Regione Basilicata presenti ricorso al Consiglio di Stato su come sono stati definiti i LEA che non tengono conto delle economie di scala e di scopo penalizzando una regione come la Basilicata che è grande come la metà del Veneto e con un numero di abitanti di un decimo del Veneto?

5) Trasparenza sulla determinazione dei LEP

(Sulla democrazia e trasparenza e sulla pretesa del governo di secretare atti che smentiscono gran parte dei luoghi comuni sul Mezzogiorno e fanno comprendere alla pubblica opinione le reali motivazioni del progetto di legge sulla Autonomia Differenziata)

Quesito: Volete voi che la Regione Basilicata monitori costantemente i lavori della Commissione per i LEP e ne renda pubblici i documenti e i verbali e che chieda la desecretazione di tutti i documenti relativi alla determinazione dei LEP, dei Fondi Perequativi e di tutti gli altri documenti utili per la comprensione di tutti gli aspetti relativi alla Autonomia Differenziata?

Firmatari: Nicola Manfredelli, Massimo Vaccaro, Valentino Romano, Felicetta Renna, Giovanni Colangelo, Donato Tummolo, Pietro De Sarlo, Aldo Santarsiero, Fabrizio Santarsiero, Luciano Sabia



MANIFESTO DI INTENTI – La Carta di Venosa-def