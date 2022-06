Autonomia bene. Ma quanto alla differenziata…

…le perplessità restano tutte. E per Pasquale Tucciariello, coordinatore nazionale dei Popolari Iniziativa Italia, i conti non tornano e condivide spirito, contenuti e azione sensibilizzatrice avviata dai proponenti della ”Carta di Venosa” nei confronti del presidente della giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, parlamentari ed esponenti politici che rappresentano questa terra – dalle tante potenzialità e problemi- in Parlamento. ” L’autonomia differenziata – afferma Tucciariello-rischia, nei fatti, aumentare la forbice tra regioni ricche, meglio attrezzate, e povere, tra Nord e Sud, con una Italia a due e a tre velocità. L’Italia dell’autonomia differenziata, in continuità con un vecchio progetto di Italia Federale non regge sopratutto in un momento di difficoltà come questa. Aggravata dalle crisi post covid ed energetica, a seguito del conflitto in Europa causato dall’invasione russa in Ucraina. Serve, piuttosto, solidarietà per aiutare chi è rimasto indietro e la ”questione meridionale” ne è la testimonianza. Il Governo e la Carta Costituzionale devono essere la garanzia di questo principio e da cattolico solidarietà significa aiutare, trovare insieme le soluzioni, per camminare insieme. L’ Italia ha bisogno dell’impegno di tutti. Della Basilicata che ha risorse, come acqua e petrolio, ma che non gestisce in proprio e ha forti problemi di emigrazione,oltre che carenza di servizi come il diritto alla salute, e della Lombardia per esempio più avanti nell’innovazione e nei servizi, ma che che può contare sull’apporto di professionalità che vengono anche dalla nostra regione. Che le forze politiche, tutte, riflettano”