Auletta dopo la marcia: i problemi sono lì e continuerò a lottare

La dissestata, da sempre, statale 277 che dalla Basentana conduce a Garaguso e che collega allo scalo ferroviario di Grassano, Garaguso, Tricarico è lì in attesa di interventi concreti e di un cronoprogramma di lavori da redigere e concretizzare. Il sindaco Francesco Auletta durante la marcia dal paese allo scalo, e nelle varie dirette social sul sito del Comune https://www.facebook.com/comunegaraguso/?locale=it_IT, non ha nascosto il malcontento della comunità locale e invitato a dimettersi quanti continuano ad annunciare senza far vedere i fatti. ‘’Avevo comunque invitato il presidente della Provincia Piero Marrese e i consiglieri, i sindaci del comprensorio ma non si è visto nessuno. Io e la mia comunità andiamo avanti. I problemi restano e non attendiamo risposte e fatti: sulla strada e per lo scalo di Grassano’’. Ieri , https://giornalemio.it/cronaca/vertenza-garaguso-marrese-replica-ma-auletta-non-molla/, le considerazioni e l’illustrazione del presidente Marrese di quanto la Provincia aveva messo in campo per la strada.