“C’era una volta uno tra i campetti sportivi di quartiere più quotati e frequentati dai materani tra gli anni Ottanta e Novanta, il campetto di calcio dell’ex scuola Felice Ventura in via Cappuccini, campetto in terra battuta che oggi giace nel più completo stato di degrado e abbandono.”

E’ quanto scrive il consigliere comunale Augusto Toto in una nota che così prosegue:

“A dire il vero, l’impressione che ho provato qualche giorno fa, per la curiosità di avventurarmi in questo vecchio luogo dello sport, è stata quella del completo disinteresse da parte dell’Amministrazione Comunale che probabilmente non conosce ancora lo stato in cui versa questo impianto sportivo o se lo conosce, cosa ancora più grave, non si comprende perché ancora oggi non sia intervenuta per metterlo in sicurezza.

Non esiste quasi più nulla del campetto sterrato del Felice Ventura, tutto ormai è distrutto, questo luogo abbandonato all’incuria da parte del Comune, come sempre accade per le proprietà comunali, è diventato oggetto di atti vandalici da parte dei soliti delinquenti che hanno continuato nell’opera di distruzione di quello spazio; le recinzione del campetto, realizzate solo qualche anno fa, sono per la maggior parte strappate, il campo è totalmente distrutto ed impraticabile vista anche la presenza di diversi alberi caduti al suo interno, alcuni pali dell’impianto d’illuminazione sono spezzati, i gradoni e la pensilina della tribuna risultano danneggiati in più parti e quindi inagibili, lo spogliatoio mostra tutti i segni della violenza con pareti distrutte, servizi igienici devastati e all’interno un mix di macerie e rifiuti.

Nonostante i pericoli descritti l’intera struttura pubblica, di proprietà comunale, è ancora oggi accessibile, a chiunque, attraverso l’utilizzo di un cancelletto d’ingresso aperto presente in via Cappuccini. Nell’ultimo ventennio l’impianto sportivo è stato interessato da diversi lavori di riqualificazione ma com’è ormai consuetudine non è stato mai assegnato in gestione.

Lo stato di abbandono e di totale degrado in cui l’amministrazione comunale sta lasciando tutte le strutture sportive di quartiere della città, dimostrano «il disastro che sta provocando l’incapacità amministrativa della giunta Bennardi».

Tanti sono i ragazzi e le società sportive che vorrebbero fruire di questa struttura sportiva e di altri impianti di proprietà del Comune, ma al giorno d’oggi si trovano a fare i conti con un’Amministrazione miope a cui forse lo sport non interessa.

Questa Amministrazione, ha abbandonato totalmente la questione sport, nessun bando di gestione si vede all’orizzonte sia per gli impianti sportivi maggiori che per quelli minori nonostante una delibera approvata dal consiglio comunale nel 2014 ne dettava gli indirizzi per la loro gestione.

Gli impianti sportivi maggiori o comunemente denominati di rilevanza economica presenti nella nostra città, dal 2006 sono stati prima concessi in gestione, e dopo anni di proroghe, sono stati affidati in custodia sempre ai vecchi gestori, con ulteriori aggravio di costi per l’ Amministrazione Comunale che si accolla oltre ai costi per la custodia anche quelli delle utenze, gli anni passano e le questioni irrisolte restano sempre le stesse anzi aumentano.”