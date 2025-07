Atto aziendale Asm alla Corte dei Conti. Cifarelli( Pd): quante contraddizioni

I nodi vengono al pettine sulla gestione ”centralizzata” della sanità di Basilicata, che ripartisce perdite o presunte tali che passano anche per la Asm che deve fare i conti con la perdita di competitività e di poteri decisionali, che passano per silenzi assensi da via Anzio e dintorni. E del resto, a leggere quanto denuncia il consigliere regionale del Pd, Roberto Cifarelli, la barca mostra falle qua e là sin dagli ormeggi. Tant’è che annuncia la denuncia alla Corte dei Conti, dopo aver presentato un dossier dettagliato all’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico. E a rincarare la dose evidenzia- è scritto nel comunicato- ” l’assenza di linee guida uniformi da parte della Regione e il mancato coordinamento tra le diverse aziende del SSR, che ha prodotto uno squilibrio tra le strutture previste dalle singole aziende, con il rischio di superare il tetto massimo complessivo consentito per la Basilicata”. I conti non tornano e dopo la gestione commissariale, nella passata consiliatura, affidata al presidente della giunta Vito Bardi, siamo al problema dei costi e dei problemi insoluti, a cominciare dalle liste di attese e dalla carenza di personale. Una conferma: la gestione centralizzata, frutto di scelte delle passate coalizioni di centrosinistra e incancrenitesi con quelle di centrodestra ne confermano limiti e paradossi.



COMUNICATO STAMPA

Atto Aziendale ASM, Cifarelli – Gruppo PD: troppe incongruenze e violazioni, porterò gli atti alla Corte dei Conti. Grave anche l’incertezza sul personale

“Quanto sta emergendo in merito all’Atto Aziendale adottato dalla ASM di Matera con Deliberazione n. 760 del 10 luglio 2025 pone interrogativi seri sulla legittimità dell’iter seguito e sulla coerenza del documento rispetto alla normativa vigente, regionale e nazionale. È per questo che annuncio l’invio degli atti alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Gruppo PD Roberto Cifarelli, che ha presentato una dettagliata interrogazione all’Assessore alla Salute e alle Politiche della Persona per fare piena luce su quanto accaduto.

“L’ASM – spiega Cifarelli – ha adottato un nuovo Atto Aziendale, richiamando formalmente l’obbligo di rispettare i limiti numerici stabiliti dalla DGR n. 1259/2017. Tuttavia, dai documenti emerge il sospetto che siano state previste Strutture Complesse e Semplici in numero superiore a quanto consentito, in assenza di un coordinamento regionale e in violazione degli standard nazionali previsti dal DM 70/2015”.

Cifarelli denuncia inoltre l’assenza di linee guida uniformi da parte della Regione e il mancato coordinamento tra le diverse aziende del SSR, che ha prodotto uno squilibrio tra le strutture previste dalle singole aziende, con il rischio di superare il tetto massimo complessivo consentito per la Basilicata.

“Il mancato approccio organico da parte della Giunta regionale – aggiunge – ha compromesso l’equilibrio complessivo della programmazione sanitaria. Alcune aziende, come l’IRCCS di Rionero e l’Azienda Ospedaliera San Carlo, hanno già visto approvati i loro atti senza linee guida comuni, mettendo in difficoltà realtà come l’ASM, che rischia ora di vedersi rigettare il proprio documento per eccesso di strutture complesse, con impatti anche sul piano finanziario”.



Nell’interrogazione, il consigliere del PD chiede se la Giunta intenda procedere al ritiro dell’atto adottato dall’ASM e avviare una programmazione complessiva ed equilibrata che armonizzi tutti gli atti aziendali nel rispetto della normativa nazionale, evitando potenziali censure da parte della Corte dei Conti, del MEF e del Ministero della Salute.

“L’attività storica da me svolta – aggiunge Cifarelli – è sempre stata improntata a fare in modo che l’Ospedale di Matera e l’ASM potessero, in virtù del DM 70/2015, raggiungere standard organizzativi e qualitativi all’altezza del ruolo di presidio strategico regionale e interregionale. Il rigore con cui abbiamo seguito l’attuazione del DM 70 ha rappresentato un punto di svolta: è anche grazie a quel lavoro se l’Ospedale di Matera è stato salvato da un destino diverso, che lo avrebbe ridimensionato anziché valorizzato”.

Cifarelli pone inoltre una questione politica di grande rilievo:

“Se, nel momento in cui verrà finalmente predisposto il nuovo Piano Sanitario Regionale, il numero di strutture complesse assegnato all’ASM di Matera dovesse risultare inferiore a quanto previsto dall’attuale Atto Aziendale — e nel frattempo si sarà già proceduto ad assumere personale per strutture che potrebbero non essere confermate — ci troveremmo davanti a una gestione gravemente irresponsabile, con ripercussioni sia in termini di legalità amministrativa che di impatto economico. Chi si assumerà la responsabilità politica e contabile di scelte che potrebbero rivelarsi insostenibili?”

“Una governance sanitaria – conclude Cifarelli – non può procedere in ordine sparso, ignorando i tetti fissati e senza garantire l’equità tra territori. Per questo, oltre a chiedere conto in Consiglio regionale, provvederà a trasmettere la documentazione alla Corte dei Conti, affinché sia valutata ogni eventuale responsabilità sul piano contabile e amministrativo”.

Potenza, 24 luglio 2025