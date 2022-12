Attenti al lupo! Torna Michele,segretario ”Progressista”?

Se a gennaio 2023 torna L’ Unità in edicola, con tutte le speranze e le perplessità che una operazione di questo tipo comporta, e se dalla ex ”rossa” Emilia Romagna si candida il presidente della Regione Stefano Bonaccini, e la sua ex vice Elly Schlein, alla segreteria di un ”Pd” in bilico identitario -sin dall’inizio- tra la rinascita e il ” De Profundis” e allora anche per l’ex segretario de ” I Progressisti” di Matera, Michele Saponaro, puo’ rispuntare ”il Sole dell’avvenire”. Altri slogan, altri tempi, tra socialismo, comunismo, centralismo democratico e arie di rifondazione, con un calo delle temperature che impone di adeguarsi a un tempo da lupi…anzi da cani lupo, al guinzaglio.



Michele ha fatto capelli e baffi bianchi a furia di continuare ad allargare le braccia e a scuotere la testa, per il dissesto e la svendita di una Sinistra, devastata da personaggi ”sinistri” e ”sinistrati” che hanno svuotato di contenuti simboli, storia, partiti, sezioni e rapporti con la classe operaia, in cambio del precariato del ”job acts” e di tante comode poltrone in un affollato ”centro”, dove i democristiani d’un tempo e loro eredi continuano a brillare in tutti gli schieramenti. Serve guardare oltre e rimboccarsi le maniche, ripiantando l’Ulivo, ma anche mandorli e carrubi, l’albero du ”fascnedd” . Un termine che nel dialetto materano indica sia i fibroso e scuro frutto, ottimo per farne decotti o nutrire cavalli, muli e asini e sia le salutari percosse rigeneranti. Michele, da quanto ci ha detto, ha ancora qualcosa da offrire all’asfittico dibattito politico locale , attingendo dalla sua lunga esperienza partitica. Non solo relazioni e mozioni d’ordine precongressuale, ma anche buone idee per una ripresa dell’idea progressista, per coinvolgere ”quanti ci stanno” come accadde nel 1994, con quella lista che portò alla vittoria il sindaco Mario Manfredi. E’ tempo da lupi e Michele saprebbe come riportare pecore, capre e montoni nello jazzo della politica…nonostante le devastazioni, tuttora irrisolte di Murgia Timone. Magari cominciando con l’allentare il cane dalla parte giusta, lungo via Aldo Moro per esempio.