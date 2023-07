Associazione nazionale magistrati: non vogliamo alimentare scontri, ma difendiamo la Costituzione

“La magistratura non ha alcuna voglia di alimentare lo scontro, ma quando il livello dello scontro si alza, il nostro silenzio sarebbe l’impacciato mutismo di chi non sa reagire con fermezza a una politica muscolare rivolta a un’istituzione di garanzia. Sarebbe un arretramento e noi non arretriamo quando si tratta di difendere i valori della Costituzione”. E’ quanto dichiarato dal presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, dinanzi al comitato direttivo della stessa Anm a fronte delle gravissime affermazioni contenute nella nota di Palazzo Chigi (https://giornalemio.it/politica/linsofferenza-dei-fratelli-ditalia-per-la-libera-stampa-e-la-giustizia/) e negli ulteriori interventi del Ministro Nordio, per difendere la ministra Daniela Santanché e il sottosegretario Andrea Delmastro. Perchè, spiega Santalucia qui “Non è più l’Anm a essere accusata di interferenza, ma la magistratura nell’esercizio delle sue funzioni“, con “Un’accusa pesantissima che colpisce al cuore la magistratura”. “Un attacco pesantissimo ancora più insidioso perché riferito a fonti anonime”, a cui “sono seguiti due attacchi dal ministero della Giustizia”….che puntano di fatto a minare “la legittimazione della magistratura”. Per Santalucia, dunque: “Il sospetto è che la separazione delle carriere e le riforme costituzionali vengano sbandierate non perché si crede che servano a un miglioramento dell’attuale sistema” ma come “una misura di punizione nei confronti della magistratura“. Pertanto, ha concluso chiedendo con “umiltà” al governo e alla maggioranza “di cambiare passo :non si può andare a una riforma costituzionale con questo passo, come risposta reattiva a un provvedimento fisiologico di un giudice che non piace perché colpisce qualcuno che è al governo”.

