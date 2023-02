Assessore: presto l’ incontro per Ferrosud, sta per scadere la Cig!

Poche righe, senza tanti giri di parole, per sollecitare l’assessore regionale alla Attività Produttive Alessandro Galella a convocare- meglio ancora se a Matera- un incontro tra sindacati e aziende per cercare di chiudere la vertenza Ferrosud. A chiederla è il segretario della Fiom Cgil, Maurizio Girasole, preoccupato e non poco sul futuro dei 64 lavoratori la cui cassa integrazione scade il prossimo 28 febbraio. Situazione arcinota e progetto da realizzare, ma senza lasciare nessuno a casa o per strada. Attendiamo data e convocazione. E la questione Ferrosud approda anche in Parlamento, come accaduto in passato, su iniziativa del parlamentare veneto senatore Andrea Martella, con una interrogazione a risposta ‘’ in commissione’’ rivolta ai ministri delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e del Lavoro Marina Calderone. Un invito al Governo a non dimenticare le maestranze della Ferrosud e a quanto ha rappresentato e rappresenta quell’azienda nel sistema produttivo locale.



LA NOTA DI GIRASOLE

Gentilissimo Assessore,

si chiede cortesemente di fissare una data di incontro per continuare l’esame congiunto della “vertenzaFERROSUD” con l’AS FERROSUD , e le aziende MER MEC E MER MEC FERROSUD SRL, possibilmente nella prima decade del mese di FEBBRAIO 2023 . Se possibile programmare l’incontro c/o gli uffici regionali di Matera , per avere tutti in presenza . La cassa integrazione scade il 28 febbraio 2023 e i lavoratori sono allo stremo . Inviamo la presente alla Prefettura e al Ministero delle Imprese per opportuna conoscenza.

Grazie

Maurizio Girasole



L’INTERROGAZIONE DEL SENATORE ANDREA MARTELLA

Interrogazione a risposta in commissione ai Ministri delle Imprese e del Made in Italy e del Lavoro

Per conoscere

Premesso che:

– La vertenza Ferrosud azienda ubicata a Matera e operante nel settore del materiale rotabile ferroviario è una delle principali vertenze che interessa il settore industriale lucano;

– In data 11 gennaio 2023 presso la Regione Basilicata, si è svolto un incontro alla presenza anche dei rappresentanti di Mer Mec Spa che è il gruppo intenzionato a rilevare il sito attualmente in gestione commissariale;

– Il cuore del confronto adesso riguarda il futuro delle 64 unità lavorative anche perché la proroga della CIGS scade il prossimo 28 febbraio;

– il Tribunale di Arezzo ha recentemente autorizzato la richiesta di proroga dell’esecuzione del programma come richiesto dal Commissario, su parere favorevole del Comitato di Sorveglianza dell’Amministrazione Straordinaria delle Imprese del gruppo Mancini;

– Le organizzazioni sindacali hanno chiesto all’ azienda di impegnarsi in modo vincolante al riassorbimento di tutto il personale attualmente in forza chiedendo al contempo di avere strumenti operativi finalizzati a garantire la continuità salariale dei lavoratori durante il periodo necessario alla ripresa lavorativa.



– La MerMec, ha confermato la volontà di proseguire le trattative con i soggetti interessati affinchè tutta la procedura di vendita del complesso aziendale di Ferrosud possa chiudersi con la stipula del rogito notarile quanto prima e comunque entro il mese di febbraio 2023 ma non ha offerto garanzie rispetto al futuro complessivo delle 64 unità manifestando la volontà di procedere alla assunzione di solo 8 unità.

Si chiede di sapere se il Governo è a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere per quanto di propria competenza per supportare l’evolversi della vertenza garantendo che nell’ambito delle procedure di acquisto vengano garantiti i livelli occupazionali e gli strumenti sociali a tutela dei lavoratori per consentirne la copertura per il periodo necessario per il rilancio produttivo dell’impianto.

Sen. Andrea Martella