Assessora, cosi non va. I soldi degli Altamurani vanno spesi con oculatezza

Una considerazione che i componenti del gruppo Popolari per Petronella, Claudio Indrio(capogruppo) e Gioacchino ”Gino”Perrucci hanno fatto seguire dopo il contributo erogato dall’assessora e vicesindaco(anche lei dei Popolari) Angela Miglionico,per eventi legati alla presentazione del libro di Albano Carrisi ”Il sole dentro”. Una decisione giudicata inopportuna, dispendiosa e di parte, che avrebbe ignorato buon senso e rispetto per le casse comunali. I due consiglieri vanno oltre sui motivi che hanno imposto quella scelta e chiedono che l’assessora si dimetta. Fibrillazioni e richieste che non sappiamo quale evoluzioni avranno sulla maggioranza guidata da Vitantonio Petronella, che ha reimpostata la giunta nella scorsa primavera. Ci vorrebbe un acuto di Albano Carrisi, magari per questa estate nel cartellone di eventi della città federiciana. Sempre che ci siano risorse dedicate da spendere



COMUNICATO STAMPA

La cultura usata come foglia di fico per alimentare amici e clienti.

Era già venuto meno il nostro sostegno politico ad Angela Miglionico quale Vice-Sindaco e assessore (cultura, servizi sociali e disabilità, casa, famiglia, scuola, volontariato ed associazionismo, pari opportunità, tutela dei consumatori e piano di zona). Dopo le ultime discutibilissime iniziative, invece, la nostra diventa una decisa e perentoria presa di distanza, una netta levata di scudi. La volontà di mettere le mani nelle tasche delle già violentate famiglie altamurane per soddisfare i capricci del proprio elettorato e delle proprie sacche di consenso, anche in vista delle prossime competizioni, ci copre di profondo disagio. Non ci appartiene questo cinismo. La politica deve essere un susseguirsi di gesti, azioni, iniziative e progetti virtuosi e in favore dei cittadini e della comunità. Le casse comunali sono sacre come sacri devono considerarsi i sacrifici che gli altamurani fanno per adempiere agli impegni economici necessari acché il bilancio della Città sia solido. L’inaccettabile idea, come quella tesa all’ennesimo esagerato esborso in favore dell’uscita letteraria di Albano Carrisi e del suo gruppo di amici fatto di nomi di relativo interesse pubblico, ci lascia decisamente basiti.

Non è proponibile bruciare ulteriori 45 mila euro più i.v.a. per accontentare persone oggettivamente vicine alla famiglia Miglionico/Stea, non è neanche lontanamente rispettoso nei confronti dei nostri concittadini a cui si chiedono sempre più sacrifici come l’ultimo rincaro I.M.U e T.A.R.I.. Tante sono state le somme messe a disposizione dell’assessorato cultura negli ultimi due anni e impalpabili sono stati i risultati per il brand Altamura. Ancor di più sono le disponibilità economiche pubbliche per l’ assessore Miglionico nell’ambito sociale e sanitario senza che, ad oggi, possa fregiarsi di alcuna evoluzione degna di nota. Il Capogruppo Claudio Indrio unitamente al Consigliere Comunale Gioacchino (Gino) Perrucci, con estrema convinzione, chiedono le dimissioni immediate di Angela Miglionico quale referente istituzionale del Gruppo Consiliare Popolari con Petronella e contestualmente un perentorio argine ad un modus operandi, ormai abituale per l’intera maggioranza al governo, più simile ad un assalto alla diligenza che ad un’azione etica e responsabile di gestione del Bene Comune.

Altamura, 7 giugno 2025.

Claudio Indrio

Gioacchino Perrucci