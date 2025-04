Aspettando Godot Lettieri… il candidato Santochirico interrompe “la passione” del centrosinistra

Quella che è venuta meno è la serietà che dovrebbe contraddistinguere i rapporti umani in genere, ma soprattutto chi è chiamato a rappresentare sigle politiche che si ritrovano per sottoscrivere decisioni nell’interesse della collettività. Ed è quello che sembra essere venuto a mancare intorno al tavolo del centro sinistra materano che, dopo lunga, laboriosa ed estenuante serie di incontri aveva trovato la quadra intorno alla candidatura dell’avvocato Vincenzo Santochirico, proposto da AVS insieme ad un altro nome. Quindi il comunicato stampa approvato dal segretario regionale del PD Giovanni Lettieri che assicurava l’appoggio ufficiale del suo partito e, quindi, del simbolo. Cosa che, a distanza di giorni, in un clima di ulteriori polemiche e distinguo non si è materializzata ne in senso positivo -come da impegni- e tantomeno con un ripensamento. A fronte di tale incertezza, non senza avere preavvisato i partner del tavolo, Santochirico ha convocato una conferenza stampa che si è svolta questa mattina nella sede del movimento di cui è presidente “Progetto Comune Matera”, ed ha comunicato -per dovere nei confronti della Città- quanto si era venuto a configurare. Con la conseguenza grave per Matera, che “non è il venire meno della mia candidatura” ma “della presenza del centro sinistra, così come configurato a livello nazionale” proprio in queste ore con battaglie comuni come quella su Gaza, e composto da PD, M5S e AVS. Un centro sinistra ampiamente maggioritario nella Città di Matera, con elettori che potranno scegliere -al momento- tra uno schieramento di destra ed un altro che ne contiene altri pezzi significativi. Che cosa farà “Progetto Comune Matera“, correrà alle elezioni e con chi? La risposta sarà sciolta dalla riunione degli organismi dirigenti convocati in questa stessa giornata. A seguire il video della conferenza stampa.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.