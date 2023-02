Asm in sofferenza. Presidente Bardi (e non solo) venga a Matera in consiglio comunale

L’invito, oltre al presidente della giunta regionale di Basilicata, è rivolto anche all’assessore alla Sanità Francesco Fanelli, ai consiglieri di tutti i partiti e al presidente della giunta provinciale Pietro Marrese, per il consiglio comunale aperto , convocato a Matera per mercoledì 22 febbraio nella sala Pier Paolo Pasolini. Una decisione concordata dai presidenti dei gruppi consiliari, dopo una richiesta di convocazione urgente avanzata da otto consiglieri che vede come primo firmatario Francesco Salvatore ( M5S). Non sappiamo se i vertici della Regione verranno a Matera, dopo l’inconcludenza della presentazione della bozza di piano sanitario regionale effettuata , nei giorni scorsi, da Agenas presso l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo. Una fotografia dell’esistente, che ha lasciato le cose come stavano, intervallate dal periodico annuncio dell’avvio di progetti e cantieri. Ma la situazione è quella che è, tutta da chiarire, vista la precarietà e le carenze di tanti servizi. L’argomento va al cuore del problema e tocca programmazione e gestione, come riporta il punto all’ordine del giorno: ” consiglio comunale sulla drammatica situazione organizzativa e contabile dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera”. Non servono le approvazioni di ordini del giorno che, spesso, restano sulla carta. Ma risposte concrete, visto il ripetersi di prese di posizione di partiti, sindacati, cittadini, associazioni costretti a fare i conti con liste di attesa o a ricorrere alla migrazione sanitaria extraregionale. Serve un cambio di rotta. Ma vorremmo sentirlo dal presidente Bardi e dall’assessore Fanelli in consiglio comunale di Matera.



LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria aperta alle ore 15.30 di mercoledì 22 febbraio 2023 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 1. Richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale a firma di n. 8 consiglieri comunali (primo firmatario il consigliere Francesco Salvatore) avente ad oggetto: “Richiesta convocazione urgente Consiglio Comunale sulla drammatica situazione organizzativa e contabile dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale”. Alla seduta aperta sono invitati a partecipare il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, i Consiglieri regionali Luca Braia, Pasquale Cariello, Roberto Cifarelli, Rocco Luigi Leone, Giovanni Perrino, Piergiorgio Quarto, Giovanni Vizziello, l’Assessore alla Salute Francesco Fanelli ed il Presidente della Provincia Piero Marrese, così come deciso nella conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari del 07 febbraio u.s. La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.