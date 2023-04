Arriva il consiglio comunale…Ma Tosti e Scarciolla pensano al dopo Bernardi

Ponte del primo maggio all’insegna del ”poi si vedrà”, se ci saranno volontà, ripensamenti, per tirar fuori -con ”quanti ci staranno”- a costruire la terza giunta comunale guidata da Domenico Bennardi, fino alla fine della consiliatura. Mica facile visto che il gruppo consiliare del Movimento cinque stelle ha perso via via pezzi e una eventuale campagna di nuove adesioni, come già accaduto in passato, è soggetta a fibrillazioni, soprattutto quando non ci sono scafati mediatori che sanno controllare compromessi e situazioni. E’ la politica, piaccia o no… Si andrà avanti, comunque, come abbiamo già scritto nel servizio https://giornalemio.it/politica/bennardi-azzera-terza-giunta-o-al-voto/ perchè non sono maturi i tempi per elezioni anticipate e non si vede, nè nella eterogenea e deteriorata maggioranza, e nè tantomeno nelle diverse sensibilità delle opposizioni indicazioni per una svolta. Con la giunta dell’ex sindaco Raffaello De Ruggieri, ricordiamo, entrò un Pd forte nei numeri e nella volontà di portare avanti Matera 2019 e altro. Stavolta solo suggestioni in attesa che tra indicazioni romane, che potrebbero avere ricadute su intese politiche e candidature alla regionali, e cerchi magici locali (una prassi consolidata) si lavori a un possibile disegno di ricostruzione , che non può non tener conto di impegni annunciati e poi disattesi,visibilità parziali e totali tra deleghe e incarichi assessorili. Attendiamo le decisioni del sindaco, che ha revocato tutte le deleghe, e il consiglio comunale del 2 maggio che ripropone all’ordine del giorno la discussione del bilancio consuntivo. Argomento non trascendentale, visto che è un dato per gran parte acquisito. Le consigliere di opposizione Milena Tosti e Cinzia Scarciolla, intanto, con un breve passato in maggioranza, la pensano diversamente e nella nota che segue denunciano responsabilità di guida sul governo di via Aldo Moro, con effetti negativi sulla città. Loro, comunque, pensano al dopo Bennardi. Non sono le sole… Regionali a parte. Alle sorti del Comune di Matera per le elezioni del 2025, o prima per quanti ci sperano, si lavora su altri tavoli. Prima il progetto, poi i nomi a cominciare da quello per il primo cittadino. Negli ultimi 30 anni nessuna riconferma, dopo il doppio mandato di Francesco Saverio Acito (DC) cessato nel 1993 a pochi mesi dalla fine della consiliatura. Ma c’è stata anche una fase commissariale tra l’ottobre 2009 e marzo 2010, data delle elezioni comunali, dopo la conclusione anticipata della giunta guidata dal sindaco Emilio Nicola Buccico. I problemi della città sono tutti lì e serve senso di responsabilità per affrontarli e andare avanti. Strada in salita, comunque si valuti la situazione.



LA NOTA DELLE CONSIGLIERE TOSTI E SCARCIOLLA

Quello che era evidente dai primi giorni della vittoria del Sindaco Bennardi dispiega ogni giorno i suoi effetti negativi alla luce del sole. Innanzitutto il fallimento del progetto politico: la iniziale promessa di un cambiamento nei metodi e nei modi di fare politica, quello che doveva essere e non è mai stato, ove trasparenza e partecipazione, lealtà e collegialità, visione e sana ambizione verso interessi pubblici, avrebbero dovuto rappresentare la struttura portante di una azione politica nuova ed efficace, si è rivelato da subito un inganno perpetuato da chi, vestitosi di buoni principi, aveva già in mente di tradirli. Responsabile di tutto ciò è proprio il movimento 5stelle, avendo avuto e mantenuto la regia della coalizione: una lezione che varrà sicuramente per l’imminente futuro. Non si può lasciare, infatti, la leadership di processi politici complessi, come la guida di una città o peggio, di una regione intera, a chi non ha le competenze e le attitudini giuste e che non le promuove neanche al suo interno, ove chi studia le carte diventa un problema da eliminare, tradendo persino il vecchio mantra del passato sulla meritocrazia; a chi, soprattutto, non ha un sistema democratico al suo interno e preferisce imporre, ai suoi adepti, metodi gerarchici, appartenenti ad un passato che nessuno rimpiange, metodi che non possono essere forieri di risultati in una società ove la sintesi della pluralità di voci diventa lo strumento principe di una sana ed efficace amministrazione pubblica.



Ma i demeriti sono anche delle altre componenti della maggioranza che non hanno avuto gli anticorpi per combattere la malattia degli altri, rivelatasi anche la propria, quella di una inconsistenza di principi e valori a guidare la propria azione politica, rimasta legata a opportunismi e misere convenienze del leader autoproclamato di un inesistente processo democratico, di un inesistente partito. Per questo hanno preferito far finta che la malattia non ci fosse, facendola così peggiorare. Ora il malato terminale, che è questo progetto politico fallito nei fatti, che solo i detentori di ben pagate poltrone continuano a volere artificialmente in vita, nonostante l’assenza, o costellata di errori, azione politica, ha avuto l’ennesimo peggioramento dimostrando persino l’incapacità di saper gestire l’unico collante: la distribuzione delle cariche, tanti sono i personalismi soprattutto di chi ne detiene lo scettro. Proprio chi invoca di abbandonare i personalismi ne è il massimo rappresentante.

Nella esperienza di questi due anni nessun componente di questa maggioranza ha mai fatto una battaglia vera, che cioè si porta dietro anche qualche effetto, sui principi e sulle azioni politiche, sulla necessità di cambiare metodi e obiettivi, nessuno escluso, eccetto chi è stato epurato dal monarca per la ragione opposta.

Su questa debolezza politica Bennardi gioca la sua partita sottovalutando però che la sete di poltrone è più forte della sete di principi.

Per questo non ci attende nulla di buono. Non sono in discussione gli interessi di Matera. Poi, ottenuta la propria postazione ciascuno coltiverà il proprio orticello nella giunta dei compartimenti stagni. Occorre già ripensare al futuro, il dopo Bennardi è nella storia, che si dimetta o meno.

Le consigliere comunali

Cinzia Scarciolla

Milena Tosti