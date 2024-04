Arriva il 25 aprile … e, poverini, si sentono di colpo oScurati!

Come recita un felice slogan sempre attuale di questo periodo: “il 25 aprile è divisivo? Solo se sei fascista“. Ed è quello che puntualmente accade in questo tempo in cui le poltrone apicali del governo e della presidenza del Senato sono occupate da due persone che provengono dal brodo di coltura degli eredi del fascismo. Esponenti delle istituzioni che non riescono proprio a pronunciare la parola “antifascismo“, ovvero quella che sta alla base della nostra Repubblica e della sua Carta fondamentale. Per cui accade che la dirigenza della RAI, già pesantemente impegnata a normalizzare l’azienda, censuri un intellettuale la cui presenza era già inserita e propagandata in un programma e a cui era stato affidato il compito di un intervento proprio sull’imminente 25 aprile (https://giornalemio.it/cronaca/monologo-di-antonio-scurati-sul-25-aprile-censurato-dalla-rai/). Apriti cielo. E così forse lacchè più realisti del re hanno combinato un inguacchio al punto che la stessa presidente del Consiglio si è sentita in dovere di tirarsi fuori dall’accusa di essere stata la mandante della epurazione di Antonio Oscurati dalla puntata di ieri sera del programma “Che sera”, condotta da Serena Bortoni. Conduttrice, giustamente contrariata, al punto che dopo che in giornata aveva già stigmatizzato l’accaduto con un post, poi replicato in diretta all’inizio della puntata, ha quindi smentito le ricostruzioni RAi e proceduto alla lettura del testo che lo scrittore aveva scritto per la trasmissione. Una bella dimostrazione di schiena dritta in una RAI che è in corso di normalizzazione da parte del potere “meloniano”. Ed a fronte del quale stanno emergendo gli anticorpi che non renderanno facile questa operazione.

Infatti, questa pressione sulla informazione RAI è stigmatizzata anche dall’USIGRAI, il sindacato dei dipendenti dell’azienda, con un comunicato letto oggi su tutte le reti e che dice : “Il controllo dei vertici della Rai sull’informazione del servizio pubblico si fa ogni giorno più asfissiante. Dopo aver svuotato della loro identità due canali, ora i dirigenti nominati dal Governo intervengono bloccando anche ospiti non graditi, come Antonio Scurati a cui era stato affidato un monologo sul 25 aprile, in una rete, Rai3, ormai stravolta nel palinsesto e irriconoscibile per i telespettatori. La stessa azienda che ha speso 6 milioni di euro per il programma Avanti Popolo, ora avanza motivazioni di carattere economico per l’esclusione di Scurati. Motivazioni già smentite dai fatti. Siamo di fronte ad un sistema pervasivo di controllo che viola i principi del lavoro giornalistico. L’assemblea dei Comitati di redazione della Rai mercoledì ha proclamato lo stato di agitazione e approvato 5 giorni di sciopero. Gentili telespettatori, noi ci dissociamo dalle decisioni dell’azienda e lottiamo per un servizio pubblico indipendente, equilibrato e plurale”.

La replica aziendale al comunicato sindacale dell’Usigrai nega l’evidenza, infatti in essa si legge “Nessun controllo sull’informazione e nessuna censura sono state operate dall’azienda nei confronti di programmi e conduttori. La Rai è patrimonio di tutti gli italiani ed esprime oggi più che mai i valori del pluralismo e della libertà di espressione. Sforzo dell’azienda è quello di aggiungere, innovare, sperimentare nuovi contenuti e nuove narrazioni. Aggiungere opinioni, idee e punti di vista vuol dire essere ancora più pluralisti di come la Rai è stata in passato. Nessuno ha mai messo in discussione la possibilità di partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione “Che sarà” condotta da Serena Bortone, la cui presenza era stata ampiamente annunciata. Il tentativo di strumentalizzare con polemiche sterili un caso montato sul nulla, rischia di vanificare il grande impegno che in questi mesi l’azienda ha profuso per migliorare il proprio assetto industriale ed economico e tutelare e valorizzare la grande tradizione del Servizio Pubblico.” Ma sono parole smentite da altre sempre della stessa azienda. Infatti, venerdì, alle ore 16.45, tramite il sistema telematico, la direzione Approfondimenti comunica l’annullamento della «richiesta di prestazione per motivi editoriali». E questo nonostante l’ok dello scrittore a partecipare gratis. Perchè allora il direttore Andrea Corsini ordina lo stop alla prestazione? Perché probabilmente gli Approfondimenti avevano visionato il monologo che conteneva forti critiche verso l’attuale governo, ritenendolo, evidentemente troppo inadatto ad andare in onda. Circostanza che smonta anche il post della stessa Meloni (incentrato sul presunto compenso come se fosse una cosa straordinaria per le partecipazioni professionali ai programmi TV) che appare essere una plateale “Excusatio non petita, accusatio manifesta“.

Perchè se Giorgia Meloni non aveva nulla di cui giustificarsi, perchè intervenire con argomentazioni così denigratorie? E’ evidente che la lingua batte dove il dente duole!