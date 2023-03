Arrestare Putin? Ma Russia, Ucraina e USA non riconoscono la Corte dell’Aja.

La Corte penale internazionale dell’Aja ha reso noto di aver emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin ritenuto “responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia”. Bene. Davvero “Una decisione storica” come l’ha definita a caldo su Twitter il procuratore generale dell’Ucraina, Andrij Kostin. Roba da essere soddisfatti assieme al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kulebahe che, sempre su Twitter ha cinguettato: “La ruota della giustizia sta girando: plaudo alla decisione della Corte penale internazionale di emettere mandati di arresto per Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova per il trasferimento forzato di bambini ucraini. I criminali internazionali saranno ritenuti responsabili del furto di bambini e di altri crimini internazionali”. Peccato che trattasi di una meritoria attività di inchiesta che va a sbattere contro un enorme muro di ipocrisia che nasconde una tragica realtà. La Russia, così come l’Ucraina (ma anche i paladini della libertà e della giustizia nel mondo, nonché esportatori di democrazia con le armi in ogni angolo del pianeta: gli USA) sono tra i paesi che non riconoscono l’autorità della Corte dell’Aja. Si, proprio questa che ha emesso il mandato d’arresto contro l’invasore Putin. Reclamano la sua opera di giustizia, ma non ne hanno mai sottoscritto, infatti, il tratto di Roma istitutivo della stessa. Incredibile ma vero. Ma tant’è. Ed allora, mentre, sul terreno continua a perire tanta carne da macello e chissà quanti altri crimini vengono commessi. Mentre la guerra si stabilisce che debba continuare at libitum….hanno -purtroppo- buon gioco i Russi a farsi beffa di questa decisione. Con la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova che ribadisce: “Le decisioni della Corte Penale internazionale non hanno significato per il nostro paese, anche da un punto di vista legale” ricordando, per l’appunto, che Mosca non ha aderito allo statuto e quindi non ha nessun obbligo nei suoi confronti. E il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che arriva beffardo a scrivere su Twitter che “La Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro Vladimir Putin. Non c’è bisogno di spiegare DOVE dovrebbe essere usato questo documento” aggiungendo un eloquente emoji della carta igienica. La domanda che nasce spontanea è: perchè oltre al lupo cattivo Putin, anche i buoni che stanno dall’altra parte si comportano allo stesso modo? Che non siano proprio dei poveri “cappuccetto rosso”?

