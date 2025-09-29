Armatevi e partite. Riarmo? Italia impreparata…. e non dimentichiamo la Costituzione

Sono passati 20 anni dall’abolizione della ”naja” il servizio militare di leva obbligatorio, per quanto mi riguarda ho servito lo Stato nel 1979 nei bersaglieri, e non sarebbe male che una parte di quella esperienza la provassero anche le giovani generazioni, visto lo ”sbandamento” di una società che deve assistere alla contraddittorietà morale e comportamentale di quanti guidano ”allineati e coperti” il Belpaese. Lo diciamo, anche con un pizzico di provocazione, dopo i ricorrenti inviti dell’Unione Europea- e in primis la presidente della commissione Ursula Van der Lyen- che non perde occasione di aprire le porte agli inviti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di procedere al riarmo degli Stati Uniti( ?) d’Europa, per un importo di oltre 800 miliardi di euro, da girare agli Stati Uniti d’America per le forniture. E questo dopo le prove di forza e i tentativi ipocriti di pace chiudere la guerra tra Ucraina, sostenuta da Ue e Nato, contro la Russia paese aggressore. E l’Italia? Scontato…Nulla da obiettare. Del resto abbiamo una fiorente industria delle armi, che fornisce Israele da una parte e Ucraina dall’altra, senza dimenticare altri teatri di guerra. Verità risapute, che procurano non poco imbarazzo quando viene fuori o si propone l’argomento. Ma si va avanti comunque…Quanto al Belpaese è giusto che abbia un sistema di difesa efficiente ma una sciagurata e malaugarata entrata in guerra dell’Italia, come vorrebbero i guerrafondai di strategie geopolitiche internazionali, al momento non sarebbe praticabile.



Gli investimenti, a cominciare dalla guerra ibrida, con satelliti e altri strumenti della dimensione cibernetica o digitale, del resto sono stati scarsi finora. E nè sarebbe giustificabile citando le esperienze delle missioni di pace all’estero, con i rischi che i nostri soldati subiscono, come accaduto nei mesi scorsi in Libano con un nostro presidio bombardato da Israele… senza tante scuse. Ma siamo in ritardo sull’innovazione in generale, il manifatturiero e la ricerca che hanno perso pezzi e risorse, vista la ”forzata” delocalizzazione di impianti e risorse umane dove è più conveniente produrre. Il nostro Paese, tra l’altro,invecchia e le priorità sono su lavoro – per quei giovani che decidono di restare- per l’istruzione e la Sanità pubblica. Buttare alle ortiche miliardi di euro, anche rimodulando il Pnrr, attivando prestiti e altre facilitazioni, servirebbe a poco. Coldiretti, Cgil,partiti di opposizione, con alcuni distinguo nella maggioranza di governo. Come il ministro della Difesa Crosetto che ha detto che siamo impreparati a partecipare a una guerra o a difenderci da un attacco russo o di chicchessia https://www.rainews.it/video/2025/09/crosetto-italia-impreparata-attacco-russo-o-di-altri-0f5dd2dd-196b-429e-ba84-a73e3fb52bbc.html



E poi le risorse umane. Nuovi arruolamenti? Con quali e quanti giovani? A meno che non si vogliano fare deludenti parate con gli ultrasessantenni impreparati sotto tutto i punti di vista.Del resto le figuracce e le sconfitte rimediate sul campo durante il secondo conflitto mondiale con le guerre in Russia, la disfatta dell’Armir è arcinota,insieme a quelle dell’Egeo e in parte nel corno d’Africa, E allora Ursula e Giorgia se ci tenete : Armatevi e Partite!. Piuttosto ricordiamo quanto riporta la Costituzione su difesa, guerra e pace…e dell’inno di Mameli che cantiamo quando svetta il tricolore, conquistiamo l’oro olimpico o i nostri colori tagliano per primi il traguardo.



Se ne è parlato sul sito https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/economia-e-sviluppo/il-riarmo-dellue-e-dellitalia-ezmeiqbl