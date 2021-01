Come era prevedibile è un coro unanime di “niet” alla sola ipotesi di considerare il territorio della Basilicata come idoneo alla installazione del deposito nazionale delle scorie radioattive (https://giornalemio.it/politica/da-capitale-della-cultura-a-quella-dei-rifiuti-nucleari-e-roba-di-unattimo/).

Già il nostro Franco Martina, in un altro articolo aveva dato conto del netto rifiuto del Sindaco di Irsina (https://giornalemio.it/ambiente/nucleare-nel-materano-abbiamo-gia-dato-soliti-sospetti/), ma ecco giungere anche una dichiarazione di Roberto Speranza con cui si afferma che le aree Basilicata non sono idonee al sito unico scorie.

Il Ministro della Salute ha detto: “In merito alle indicazioni di carattere generale della carta dei siti potenziali per il deposito delle scorie radioattive, resa pubblica da Sogin, appare del tutto evidente che le aree della Basilicata siano a più bassa idoneità e quindi da escludersi in vista della valutazione definitiva. La ragione principale di tale considerazione è che le aree della Basilicata sono in zona sismica 2. Va altresì valutato che la gran parte dei rifiuti nucleari è già collocato in aree del Paese distanti dalla Basilicata.”

“La Basilicata non è disponibile” scrivono in una nota i consiglieri del gruppo Comunità Democratiche – PD, Roberto CIFARELLI e Marcello PITTELLA.

“La Basilicata si è già opposta 17 anni fa al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e sarà pronta a rifarlo con forza, come allora.” “E’ evidente che in termini di “sostenibilità” la Basilicata contribuisce già in maniera rilevante al fabbisogno energetico nazionale e non é affatto pensabile che si vada oltre. No, grazie!

Siamo certi – dicono Cifarelli e Pittella – che si farà fronte comune e riteniamo quanto mai utile che nella consultazione pubblica che è stata prevista siano coinvolti i gruppi di minoranza in Consiglio regionale. Siamo pronti ad una risoluzione unitaria in Consiglio regionale che dia forza ad ogni iniziativa si ritenga utile intraprendere, anche contro la sola ipotesi della individuazione di pochi comuni tra le aree idonee.

Abbiamo già scelto cosa vogliamo essere – concludono – e non c’è alternativa al nostro No!”

“La Basilicata dice no” anche per bocca dei suoi amministratori Vito Bardi e Gianni Rosa che in una nota scrivono: “La Regione Basilicata si opporrà con tutte le sue forze ad ogni ipotesi di ubicazione nel proprio territorio del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi”.

“Non eravamo stati informati – il presidente della Regione Vito Bardi e l’assessore all’Ambiente Gianni Rosa – e ribadiamo la nostra contrarietà a questa scelta, certi di interpretare il comune sentire del popolo lucano che come è noto a tutti ha già manifestato questo orientamento, in maniera composta ma decisa, 17 anni fa quando fu indicato il sito di Scanzano Jonico. Ora come allora il nostro territorio, che contribuisce in maniera rilevante al bilancio energetico del Paese con le proprie risorse naturali, non può essere ulteriormente gravato da una attività che rischierebbe di mettere in discussione e di pregiudicare la prospettiva di sviluppo sostenibile che con tanta fatica, in questa difficile congiuntura dovuta all’emergenza sanitaria in atto, le istituzioni e le forze economiche e sociali stanno cercando di concretizzare”.

“Nella consultazione pubblica che è stata prevista – concludono Bardi e Rosa – la Regione produrrà una serie di osservazioni negative che in queste ore sono in corso di elaborazione. A questo scopo giovedì mattina alle 10,30 si terrà una riunione via web con tutti gli organismi regionali coinvolti, Arpab, sindaci interessati e presidenti delle Province per discutere e approfondire ogni aspetto della vicenda”.

Pronta anche la reazione dell’Associazione ScanZiamo le Scorie che si è dichiarata pronta alla mobilitazione per difendere nuovamente la Basilicata dalle scorie radioattive. In una nota si legge: “La pubblicazione della Carta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi conferma quello che abbiamo da sempre temuto. Anche la Basilicata è coinvolta nella scelta per l’individuazione del deposito.

L’Associazione Antinucleare ScanZiamo le Scorie conferma la posizione motivata da sempre. NO ALLE SCORIE. Il territorio della Basilicata non è idoneo ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La Regione Basilicata e gli Enti coinvolti facciano risentire nuovamente e con forza la loro contrarietà a qualsiasi ipotesi di ubicazione nel nostro territorio.

Nei prossimi giorni terremo iniziative di informazione e controinformazione per scongiurare tale ipotesi che pregiudicherebbe l’economia locale in particolare il turismo e l’agricoltura. Per le Istituzioni locali che sono coinvolte e che vogliono mobilitarsi mettiamo a disposizione l’esperienza dell’Associazione Antinucleare.”

E per Matera Civica “La mobilitazione inizia immediatamente, ora” si legge in una nota del movimento politico “in riferimento alla riproposizione, praticamente la stessa del 2014, della mappa che individua i siti tra la Basilicata, provincia di Matera e vicino altopiano murgico, per i futuri cimiteri di scorie radioattive d’Italia.

L’amara considerazione, a valle delle indicazioni territoriali, è che cambiano i Governi, ma non mutano i metodi.

Le ipotesi di mantenere lo stoccaggio nelle varie sedi, in cui si trovano le scorie su scala nazionale, rimane da anni il percorso più ragionevole e condiviso dalle popolazioni interessate.

Il sito unico, o pichussimi siti, significa decretare, per sempre, il destino di un territorio.

Per le scorie più tossiche non dimentichiamo che occorrono millenni, è il caso del plutonio, prima del loro decadimento, ovvero prima di diventare innocue.

Questo significa compromettere anche la memoria umana, che potrebbe perdere la cognizione di presenze così scomode consegnate inopinatamente a una molto remota futura memoria.

Senza contare che la provincia di Matera paga già da decenni un conto salato a causa della detenzione di 64 barre di uranio-torio, provenienti dalla centrale americana di Elk River.

La sperimentazione è già finita negli anni Settanta ma, la detenzione a carico delle nostre comunità di questa scomoda eredità, non è mai terminata.

Bisogna dire con forza e coraggio NO al sito nel nostro territorio o nella vicina Puglia e, con altrettanta determinazione, tornare a chiedere agli Usa di riprendersi ciò che gli appartiene.

Abbiamo già pazientato e dato molto.

È ora di dire basta, all’unisono, come nel 2003. “

Deposito nazionale delle scorie nucleari in provincia di Matera,Vizziello(FdI): Resisteremo.

“Ribadiamo, con forza, l’assoluta contrarietà ad ogni ipotesi di ubicazione sul nostro territorio del deposito nazionale delle scorie radioattive e siamo pronti alla mobilitazione in difesa degli interessi dei lucani contro chi vuole rendere la nostra terra sede di un cimitero nucleare”.

E’ quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d ‘Italia Giovanni Vizziello, in relazione alla pubblicazione, ad opera della Sogin, della famigerata Cnapi, vale a dire la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito unico dei rifiuti radioattivi e che vede coinvolta, ahimè in buona posizione, la provincia di Matera.

“In virtù della normativa varata nel 2010”-ricorda Vizziello-“ la pubblicazione della Carta delle aree potenzialmente idonee dovrà essere sottoposta al parere dei cittadini e siamo certi che i lucani esprimeranno in maniera convinta il loro dissenso rispetto alla eventualità di sacrificare un territorio, quello lucano, sul quale da anni insistono produzioni ad elevato impatto ambientale, quelle petrolifere, e che quindi si è già sacrificato fornendo un contributo rilevante alle esigenze energetiche nazionali.”

“Non si tratta di essere affetti dalla sindrome nimby (Not In My Back Yard) ”-dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia-“ bensì di valutare le conseguenze che potrebbero derivare dall’indicazione dell’area di Matera quale possibile sede unica dei rifiuti nucleari sparsi oggi in una ventina di depositi locali, rispetto alla stessa qualificazione di Matera patrimonio mondiale dell’umanità e allo straordinario paesaggio culturale di cui è espressione la citta dei sassi”.

“Queste semplici considerazioni di buon senso” –sottolinea Vizziello– “sono suffragate anche dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che in tema di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nucleari afferma che per la scelta del luogo di ubicazione occorre considerare le zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e i luoghi di interesse archeologico e storico”.

“Nei prossimi giorni Fratelli d’Italia sarà presente nelle piazze della nostra regione per raccogliere le firme necessarie ad impedire qualsiasi progetto teso a pregiudicare le esigenze dei nostri concittadini” –annuncia Vizziello– “rinverdendo quell’identità lucana che si era manifestata a Scanzano diciassette anni fa, grazie tenacia e all’amore per la Basilicata di attivisti come il compianto Sabatino Casulli e di tanti cittadini pronti a difendere la nostra terra”.

ITALIA VIVA BASILICATA: NO AL DEPOSITO SCORIE, PRONTI A GENERARE UNA NUOVA SCANZANO

Diamo già troppo al Paese, si guardi verso altri territori per le scorie. Il parlamentare Vito De Filippo, i consiglieri regionali Luca Braia e Mario Polese, i coordinatori provinciali, i dirigenti e gli iscritti di Italia Viva Basilicata esprimono la totale e ferma contrarietà.

La nostra regione non può e non deve essere tra le sedi candidate ad ospitare, nelle aree ricadenti nei Comuni di Genzano, Irsina, Acerenza, Oppido Lucano, Matera, Bernalda, Montalbano e Montescaglioso, il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, cosiddetto CNAPI.

La Basilicata, ha già il suo importante e delicato, in termini di impatto ambientale, ruolo sul piano energetico nazionale con le estrazioni petrolifere e deve oggi più che mai posizionarsi sul tema della transazione energetica come regione che punta alla sostenibilità. Pertanto, la pubblicazione della mappa fino a ieri chiusa nei cassetti di Sogin e la consultazione pubblica che seguirà nei prossimi mesi, siamo certi troverà la stessa Basilicata di 17 anni fa ad opporsi in tutti i modi. Si prevenga una nuova mobilitazione popolare, si guardi già altrove. Ora come allora siamo pronti a generare una nuova Scanzano.