Area Popolare passa. Nessuna lista alle Regionali

Tutta la buona volontà, ma se non ci sono le condizioni per presentarsi in maniera organica alle elezioni regionali è meglio desistere. E così ha fatto Area Popolare, che con il leader Pasquale Tucciariello ha spiegato i motivi-a malincuore- della rinuncia. Resta la spinta ideale e la partecipazione al dibattito in un ”centro” superaffollato dove vige la logica del potere per il potere. Siamo franchi e apprezziamo la coerenza di pochi, puri della politica di un tempo, che ha lasciato spazio a mediocrità, improvvisazione e disgregazione regionale.Amen.

Comunicato stampa elezioni.

Siamo davvero spiacenti di dover comunicare ai corregionali che sono venute meno alcune condizioni favorevoli, per la nostra associazione politica Area Popolare, idonee ad affrontare gravosi impegni elettorali nelle prossime elezioni regionali con una nostra lista.

Assicuriamo comunque che non faremo mancare ai Lucani il nostro contributo di idee e di lavoro in termini di gratuità e volontariato politico al fine di contribuire a porre argini a lunghi anni di abbandono del nostro territorio.

Le potenzialità in Basilicata ci sono e sono notevoli. Sana amministrazione e personale politico motivato e sanamente preparato potranno rendere giustizia di tradimenti subìti da tutti e particolarmente dai nostri ragazzi e dalle categorie più esposte.

Pasquale Tucciariello, coordinatore regionale Area Popolare