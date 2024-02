Area Popolare alle ‘regionali’ meglio sola…

E del resto come non dare torto a Pasquale Tucciariello, erede della tradizione centrista democristiana, che continua a indicare il lascito e le testimonianze fallimentare dei governi di centroSinistra e di cenroDestra, ma dimenticando che le due coalizioni nei fatti e nel modus operandi continuano ad occupare il centro della politica. Un luogo superaffollato dove con estremo senso pratico si sta al potere per il potere, senza visione di un progetto sulle cose da fare (anche dolorose se vogliamo) per contenere nei fatti spopolamento, emigrazione, taglio di servizi, figli di una perdita di autonomia decisionale finita a Roma da tempo. Area Popolare, pertanto, corrrerà da sola nel solco di quell’antico detto popolare… che ripete ” Meglio soli che male accompagnati”. Toccherà alla gente, ammalata di astensionismo e di un concetto generalizzato che ”metti a uno, togli l’altro sono tutti uguali”. I risultati sono davanti agli occhi di tutti. Ma è importante, delusione a parte, andare a voto guardando ai programmi e a chi e perchè ? li propone. La vita della Polis passa anche per valori e buone pratiche dimenticate da quanti si sono collocati al centro senza conoscere storia e tradizione.



La nota di Area popolare

Area Popolare. Ci presentiamo da soli, in Basilicata, né con la destra e né con la sinistra. Meglio soli che male accompagnati, perché la compagnia della destra nuoce per i provvedimenti legislativi che vuole introdurre ai danni della Costituzione e della democrazia, e la compagnia della sinistra provoca altri danni alla nostra visione antropologica circa i beni immateriali essenziali.

Ci presentiamo da soli ma non siamo soli.

Scarrozzando tra i 131 Comuni della nostra martoriata regione (strade pessime, cartellonistica stradale ossidata e spesso piegata a sghimbescio, guardrail in rovina, arbusti che invadono la sede stradale, buche e pietrame) ci accorgiamo che la nostra gente chiede cambiamenti. 25 anni di governi regionali di sinistra e gli ultimi 5 anni di destra hanno determinato abbandono. Molta parte della regione non è stata presa in cura. E i nostri ragazzi sono scappati e il fenomeno continua.

La nostra iniziativa politica mira a capovolgere il corso degli eventi che ci riguardano. Faremo della Basilicata una perla e un’attrazione al pari di Matera, di Maratea, della montagna potentina, di Monticchio, delle Dolomiti lucane e delle tantissime altre bellezze naturali lucane. Non regaleremo soldi (solo per le fasce più deboli), ma faremo investimenti. Faremo della Basilicata una perla. Ed è possibile.

Perciò ci presentiamo da soli. Speriamo in un risultato positivo e lavoriamo con fiducia. Siamo fiduciosi.

Oltre al Comitato elettorale di Rionero presso la Galleria Masucci, attiviamo anche il Comitato elettorale di Potenza, in via Marconi 89, poco più in sù del Seminario.

Pasquale Tucciariello