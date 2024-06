Araneo e Verri (M5s): Inaccettabile paralisi del Consiglio Regionale

“Riteniamo inaccettabile la decisione del centrodestra regionale di rinviare la votazione del Presidente del Consiglio e di tutto l’ufficio di Presidenza a dopo le votazioni amministrative di Potenza e, dunque, di paralizzare l’intera macchina regionale.” Lo ribadiscono le consiglieri regionali del M5S, Alessia Araneo e Viviana Verri, in una nota in cui scrivono che “La comunità lucana non può essere ostaggio dei giochi elettorali né dei tatticismi di parte. La politica, in quanto servizio alle cittadine e ai cittadini, deve perseguire il solo interesse generale.

La politica del centrodestra, invece, si sottrae, temporeggia in attesa di riempire tutto lo scacchiere politico.

Questa regione, che doveva decollare, oggi occupa le ultime posizioni di tutte le classifiche nazionali, a partire dalla sanità a finire ai servizi socio-assistenziali e alla fruibilità delle infrastrutture.

Mentre tutto precipita – dal comporto sanitario alla crisi che sta attraversando Stellantis – il centrodestra si prende il lusso di impantanare i lavori del Consiglio e dunque di procrastinare le risposte da fornire alla comunità lucana.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.