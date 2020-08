Una foto storica, emblematica, tra due anime della Prima Repubblica che sapevano e continuano a sapere come muoversi, fare, proprio perchè occorreva essere formati e preparati. Il partito comunista italiano del militante Pino ”APPeppino” Siggillino non c’è più e nemmeno la Democrazia cristiana dell’ex parlamentare della Dc Vincenzo Viti, segnati dal ruolo e dal confronto a volte aspro ( ma comprensibile per la storia di quegli anni) di leader come Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti, Enrico Belinguer ed Emilio Colombo al quale – di recente- Comune e ”Amici’ del Presidente hanno dedicato una targa nei rioni Sassi, in quel di Sant’Agostino. Storie del passato, che ritornano, e APPeppino riconosce che nelle foto ricordo, ma anche nel sapersi muovere oggi ci sono ”compattezza, orientamento e voglia di esserci e di fare” anche nelle elezioni amministrative. ” Potete dire, fare, disfare e criticare quanto volete ma certo spessore politico e senso strategico vanno riconosciuti- commenta il leader del movimento della chiave da 16 APPeppino. E se guardiamo a ritroso la storia di Matera la componente ‘moderata’ ha avuto e continuerà ad avere il suo ruolo, con tutti i pregi e i difetti. Scelte di sindaci e alleanze hanno tutte un ragionamento dietro che non è affidato al caso”. E ci sciorina davanti la schermata del telefonino con i candidati sindaci, le liste,i salti della quaglia da questo o quell’assessore o consigliere tracciando l’albero genealogico delle provenienze, appartenenze, finanche il perchè? e il per come? Tizio o Tizia si siano schierati con un piede di qua, ma con occhi e orecchie pronti a votare nel futuro consiglio un progetto comune, a cominciare dalle solite varianti al piano regolatore generale. Strumenti utilizzabili che restano aperti dopo che il consiglio si è bloccato, tra tanti silenzi e assensi, su una maratona di sedute consiliari tematiche sul regolamento urbanistico. E non è il solo argomento-progetto che a detta di APPeppino potrà cementare nuove e vecchie alleanze: dalla cultura all’innovazione, dai servizi alle infrastrutture. E allora tra sei sindaci in lizza (difficile che qualcuno la spunti al primo turno) e uno come consigliere chi andrà al ballottaggio?



” Bella domanda – commenta, accendendosi una sigaretta e sorridendo, mentre incrocia lo sguardo del perspicace Vito Evangelista. Sindaci e coalizione di riferimento dovrebbero dire con chi si alleerebbero per tentare di vincere la partita. Tutti , o quasi, si tengono le carte in mano e qualcuna, per noi che abbiamo la vista lunga e orecchie attente, è segnata all’origine…A chi la vogliono raccontare? Io vengo dalla Repubblica e capisco bene cosa si muove e perchè, con una quadra che deve maturare in una certa direzione. E Matera è una piazza sulla quale vogliono muoversi in tanti per quello che rappresenta e per le risorse che arriveranno. Per questo servono strateghi e teste di legno. Noi di APPeppino non stiamo a guardare. Con qualcuno ci complimenteremo per aver tenuto la barra dritta. Nei confronti di altri non potremo che dire ”cangj m’stir” e cioè cambia mestiere. Ma prima si deve votare. Contare quanto pane è stato portato a casa e se qualcuno ha fatto la cresta sulla farina del diavolo…”. Più chiaro di così e onore alle armi ai grandi politici del passato. Oggi invece. Siamo all’usato sicuro e alle formazione politiche ”nè carne e nè pesce” e altre di una filiera alimentare sempre più diversificata. Che venga fuori al ballottaggio una marmellata? Vito suggerisce di ”prugna” in omaggio alle teorie lassative della dieta mediterranea e della politica del ”20, 20 e 20”.