APPeppino: Per il Pd una ”Bad Godesberg” e magari a Matera

E dopo la svolta demolitrice della ” Bolognina” con l’ultimo segretario del Pci, Achille Occhetto, potrebbe venir fuori dalla fusione a freddo che ha portato alla nascita involutiva del Partito democratico , una Bad Gosberg rifondativa su ”linee e progetto” come fecero i socialdemocratici tedeschi di Willy Brandt nel 1959. A proporla Pino Siggillino -con alle spalle una lunga militanza nel partito di Berlinguer e nella sezione centrale di Piazza Cesare Firrao- che non nasconde il disagio di quanti hanno perso una casa dai contenuti, simboli e colori ben precisi”. Bene la sovrastruttura, il partito, i parlamentari, le correnti… dice Pino Siggillino, leader del movimento della chiave da 15 APPeppino. Ma quello che manca è capire se da questa fusione a freddo in un partito, il Pd, dove non c’è identità , non c’è niente…non sia giunto il momento di trarne le conseguenze.



Secondo me l’unica cosa che dovrebbero fare i capi del partito è quella di interessare tutti gli intellettuali e socialisti europei e italiani e fare una nuova Bad Godesberg come fecero i socialdemocratici tedeschi nel 1959,focalizzata sul Pd.

Un momento fondativo per lavorare a un nuovo Partito socialdemocratico in rapporto a quelle che sono le esigenze della società, soprattutto di quella non rappresentata o che ha difficoltà a farlo. Naturalmente l’invito è a farlo a Matera, per quello che ha rappresentato e rappresenta nella cultura europea”. Sarebbe un omaggio anche alla buonanima di David Sassoli, che nella Città dei Sassi ha lanciato più di un messaggio di operatività rimasto tale…



” Senza la rifondazione di un partito socialdemocratico italiano e moderno, inserito nel contesto di quella che è la società attuale – aggiunge Pino Siggillino- si continuerà a perdere tempo e a girare a vuoto. I punti essenziali dovrebbero essere il lavoro e le regole che devono garantirlo, basta con la precarietà della flessibilità e del sommerso, le eguaglianze , la lotta alle povertà, l’ambiente,la cultura,i servizi sanitari. Manca il ”Dna” di quello che è un partito, chiamato a recuperare e a riempire un vuoto a Sinistra. Chi siamo? Dove vogliamo andare? Con quali ideali e ideologia? Nel loro piccolo la Destra ha una base ideologica, tant’è che Fdi ha mantenuto il simbolo della fiamma tricolore,invece nella Sinistra storica dal Pci, al Pds, ai Ds, al Pd si è finito con il demolire e non costruire nulla con lotte interno al partito di potere per il potere”.



Per chi voterà? Pino Siggillino, che nel portafogli detiene la tessera n.1 del movimento APPeppino , ha seguito da ”osservatore” precisa l’incontro di domenica scorsa con Stefano Bonaccini, che pare finora il più accreditato (nei consensi) a guidare il vecchio Pd. Non si sbilancia e batte lo stesso tasto. ” La priorità– conclude- è quella di dare certezze sulla strada dell’innovazione ai tanti delusi e indecisi, che hanno perso negli anni una ‘casa comune’identitaria, un luogo di confronto e di riferimento e hanno fatto altre scelte, di ripiego,o di pancia, a volte contraddittorie. E se il Paese ha svoltato a Destra è perchè si sono persi, volutamente, capacità di ascolto, di proposta e di progetto. Serve una svolta. Un nuovo partito socialdemocratico di respiro europeo”.

Occhio alle sigle. Il Psdi del ”sole nascente” c’è già stato nella Prima Repubblica, all’epoca di Giuseppe Saragat, di Pietro Longo, Mario Tanassi, Carlo Vizzini, Franco Nicolazzi e tanti altri. APPeppino ha chiesto contenuti e progetti. Attardarsi su nome e sigla è compito dei grafici da diporto e del marketing politico con taglio social, bello da vedere ma che spesso ignora i problemi reali. Quanto all’attenzione generale sulle candidature in casa Pd non sembrano andare oltre la curiosità. Forse arriveranno a Matera anche la Elly Schlein e Gianni Cuperlo, non nuovo a candidature. Un confronto tutto interno al Pd e tale resta, come ha scritto Vito Bubbico nel servizio https://giornalemio.it/politica/bonaccini-picierno-a-matera-passerella-deludente-sui-temi-congressuali/.