Loro, quelli del movimento APPeppino di lotta e di governo della sezione….di via Ridola, ci sono e restano fedeli alla linea nel giorno del 100° anniversario della nascita del Partito comunista d’ Italia , dopo il congresso di Livorno e la scissione dal Psi, vicenda della quale abbiamo parlato in altri servizi. E così la ”chiave da 16” della componente metalmeccanica, si trasforma quasi in una freccia o asta a bilanciere con il peso di un secolo da ricordare : 1921-2021.

E in basso la data del 21 gennaio, centenario della nascita del partito. La scelta del colore, sul quale il centralismo democratico non ha ammesso deroghe vista l’imminenza dell’anniversario, non è stata casuale. Il nero, quasi in segno di lutto, per un partito portato all’eutanasia da figuri che in altri tempi sarebbero stati sottoposti a meritate purghe staliniane e il rosa ,con viraggio fucsia, per l’apertura alle pari opportunità e alle donne in particolare.



E del resto con due Antonella, una consorte del leader Pino ”APPeppino” Siggillino, con forte presenza nel sociale e nel turismo e l’altra che Resta la punta avanzata dell’internazionalismo femminista, non poteva che restare una scelta obbligata ”Ma il rosso – come osserva APPeppino con una vena patriottistica di appartenenza- è nel sangue che scorre nelle vene e di mille battaglie, nei pugni alzati e negli slogan di piazza, nel colore della scomparso quotidiano ”L’Unità”, nei bicchieri di rosso vino primativo per festeggiare vittorie e anniversari e per quello che dovrà cambiare dopo un anno di situazioni poco chiare con la pandemia da virus a corona”.



E di rosso ”sckaccaridd”, come le gote rosse delle ”matrioske” russe presenti un po’ ovunque nelle case degli ex militanti, parlano due militanti della prima ora come Vito Evangelista e Stacchio Greco, alludendo al profondo rosso delle casse delle attività produttive e delle tasche dei materani.

” Ci vorrebbero – commentano entrambi- trasfusioni a iosa di dollari e rubli, ma vanno bene anche i Renminbi, la valuta del popolo cinese, in nome di una quarta internazionale dell’import export che con il covid 19 deve tornare. Perciò vediamo rosa e il simbolo è di quel colore…”



Rosa, rosso, come è nella sciarpa e nella mascherina gramsciana del direttore del Museo del Comunismo e della Resistenza, Francesco Calculli, che ha reso visita alla sezione ”APPeppino” e ai fedeli alla linea che guardano al passato per prepararsi al futuro. APPeppino, a quanto pare, ha prenotato una dozzina di posti su una compagnia lowcoast dell’Aeroflot per la ripresa dei voli tra Bari e Mosca, in programma il 5 marzo prossimo.

Obiettivo piazza Rossa e omaggio al mausoleo di Lenin, con vodka e kasatchok al Cremlino. Poi alla volta di Benjin, Pechino, nella Repubblica del “Grande Timoniere” Mao Tze Tung e da lì – sorvolato lo stretto di Bering- negli States a colloquio con il neopresidente Biden. APPeppino e la sezione di via Ridola, con un termometro che segna una temperatura in continua evoluzione, diventeranno il collante della politica mondiale.

Dimenticavano Papa Francesco, come si affretta a precisare Appeppino. ” E’ l’unico vero comunista – commenta – dei nostri tempi”. E allora ” Compagni e Compagne, Unitevi!” e intonate ”L’Internazionale”.