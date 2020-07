Qualcuno dirà che al movimento APPeppino della chiave da 16…quella della botta di fortuna non vogliono scoprire le carte, visto che la crapiata a La Martella è saltata e nemmeno per la notte di San Lorenzo il cielo delle elezioni comunali per Matera sarà rischiarato dalle stelle …alle stalle polari dei candidati sindaci. E così , al momento, per restare sulla via Lattea e con Poppea, c’è di certo solo il candidato dei cinque stelle Domenico Bennardi. Il resto verrà strada facendo da Coalizione Civica, Patto ecologista, socialista e civico per Matera, UnioneSud, Matera al Centro e da quello che verrà fuori da Centrodestra e Centrosinistra con le indicazioni e scelte romane che ruotano in giro. Dieci sindaci, 30 liste e 1000 candidati? Fate voi. Pino Siggilino, APPeppino,leader dell’omonimo movimento è lapidario mira al sodo. ” Presenteremo la nostra lista – dice APPeppino-non appena conosceremo sindaci e programmi. Per cui vedere se ci presentano minestre scaldate, uso garantito o qualcuno che è passato dal carrozziere o dal sarto per cambiare colore e giacca è importante. Ma contano anche i programmi. Ne abbiamo viste e sentite tante : dai bagni ad ogni angoli di strada, ai posti a tempo fluttuante per volenterosi abitanti culturali e gutturali, dalla card per il fondo perduto a quella per il tempo perso e i risultati si vedono tra mattoni, varianti, aspirazioni e demolizioni. Non ci prendiamo in giro. E’ vero che i materani ricalcano nè più nè meno il clichet dell’italiano dalla memoria corta che vede solo pallone e teste di melone, scambia sorrisi della domenica per le promesse della vita. Ma noi di APPeppino ricordiamo che con Mortadella Prodi lo spread era scesa a 40 punti e che il debito era crollato lasciando un tesoretto da 30 miliardi fatto sparire da zio Silvio da Arcore. Per cui sappiamo chi bara e lo sa fare bene e chi è maneggione e combina guai alla tavolata della politica…” Una frase sibillina di chi la sa lunga e non vuole fare errori. Del resto, in giro, non ci sono Salvatore di nome e di fatto per dare uno scossone serio alla gestione della cosa pubblica di via Aldo Moro. Nella piazza intergenerazionale sono rimasti i soliti addetti ai lavori in attesa dell’abbattimento della scuola media Torraca, mentre sulla Murgia si aggira l’anima in pena e incazzata del senatore archeologo Domenico Ridola per i tanti progetti estemporanei che fanno saltare misure e staffe delle buone pratiche di tutela ambientale. Direttivo riunito sull’onda dei ricordi che tornano a fagiolo e con Vito L’Evangelista che ricorda uno ”Schife! Andato via…” dopo il trattamento maldestro subito dalla città canora in una trasmissione tv di mezzo secolo fa. Altri tempi. Ma lo ”Schife! Andato via…” resta, ma la discarica è chiusa. Quello che è certo è la presentazione di una lista che esprimerà il 31^ consigliere della futura assemblea consiliare di via Aldo Moro. Uomo o donna. Pino, Vito, Antonio, Franco o Antonella e Antonella? Siamo alle pari opportunità. E allora? Secca la risposta di APPeppino: ”Po’ s’ penz…Poi ci pensiamo”. Prima sindaci e programmi. Chiaro…