Prezzemolo ogni minestra, fiuto politico da Prima Repubblica, concretezza? Chiamatela come vi pare ma il movimento APPeppino presidia la piazza reale e virtuale, anzi più quella reale con il leader Pino Siggillino in piazza Vittorio Veneto e il responsabile alle visioni politiche Vito Evangelista, per dire ” citt citt ‘mminz la chiazz” che sulla vicenda-avvicendamento di ”Supermario” Draghi loro la sanno lunga. Tant’è che hanno mandato in avanscoperta nella ” City” milanese il ”Draghetto” di Quarto Oggiaro, quell’Eustachio Greco, con una lunga esperienza nel mondo bancario territoriale e non solo, che a furia di pianificazione finanziarie e quinquennali multivaluta ” Squarfidd” ha salvato imprese e imprenditori di varie generazioni. “E questo è il nostro asso nella manica -dice APPeppino- anzi il nostro manicone che Draghetto porterà a Palazzo Chigi azionando la manichetta finanziaria. Dal risparmio con la formula ” Sparagn i’ cumparisc” darà una Bot..alla nuova Dpef che, non ci nascondiamo dietro a un dito, darà una mano al mondo bancario. Altrimenti Renzi non avrebbe fatto il cavallo di Troia per tutto il mondo che sta dietro di lui e Draghi. Ma, allo stesso tempo, andremo a mettere soldi, sotto forma di prestiti a tasso agevolato, senza lotterie e gratta e vinci, nelle tasche delle famiglie e delle imprese che sono sul lastrico”. E su questo conteranno le qualità e l’esperienza del Draghetto di Quarto Oggiaro.



” Ueh, bell bell – dice Vito Evangelista- al nostro Eustachio basta una guardata negli occhi a persone, conti e Conte per capire affidabilità e durata. Sputa fuoco e fiamme. Altro che Draghetto. E quando trova davanti una ‘spica vacant”, una spiga vuota, se ne accorge e aggiunge un perentorio ‘ Vai a camminare la piazza’ che non è piazza affari”.



Per farla breve Eustachio è in missione a Milano per la campagna elettorale del sindaco Sala e a Roma per affiancare con il suo fiuto SuperMario. Attenti al Monte dei Fiaschi…e alle bistecche alla fiorentina taroccate che uno scaltro boy scout , non nuovo a infilarsi nei Boschi…, vorrebbe rifilare. Ma c’è il Draghetto di via Ridola che dietro a baffi e occhialini ripete sornione: “Piazza Affari è una cosa e gli affari della piazza un’altra. Quello, non av addo’ sc(i)…Quello non ha dove andare”. Una fiammata e finisce la carriera.

E poi, come riporta un paginone di qualche anno fa Draghi si è inchinato davanti al leader…