Appello alla città: giocare… per crescere insieme

Diamo gli atto. Zio Ludovico, con la sua Lumaca, ha tirato fuori per il confronto tra i sindaci (quelli che hanno potuto partecipare) davvero una iniziativa originale per parlare di Matera, dei suo bisogni e di buone prassi per affrontarli https://giornalemio.it/politica/sindaci-con-le-buone-pratiche-giocando-con-zio-ludovico/. Riflettere e trovare soluzioni che, con un pizzico di buona volontà, sono dietro l’angolo, a portata di tavolo gioco e da quello di tante responsabilità del futuro sindaco di Matera. Mancano pochi giorni al voto del 25 e 26 maggio e occorre pensare al dopo, alla qualità della vita, a quanto si può fare per l’animazione dei quartieri, all’inclusione di bambini, anziani, famiglie e a come contrastare tante forme di disagio, che finiscono con l’esplodere quanto meno te l’aspetti. Salvo poi a chiedersi ” Perchè?” e a trovare improbabili risposte nella scuola, tra i compagni o nel mondo alienante dei social e dei telefonini. Serve a andare a passo di Lumaca…guardarsi intorno, anche giocando. Zio Ludovico è già pronto per la prossima consigliatura a fare la sua parte. Magari con una delega in bianco alle ‘politiche ludiche’ , viste le sue competenze e la forte capacità di aggregare. Sindaco ci pensi e provveda….E’ a costo zero.