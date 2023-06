Appello agli ‘assenti’ da Iniziativa popolare

Delusi, orfani di valori, ideologie, partiti scomparsi con la Prima Repubblica a causa della mancata soluzione della questione morale soprattutto, cittadine e cittadini che vorrebbero impegnarsi ma sono disorientati dalla mediocrità, dall’opportunismo e dal trasversalismo del ‘potere per il potere” sono quel ”limbo” di potenzialità che Iniziativa popolare intende stimolare, coinvolgere, per ricominciare. L’appello che segue, e che ha in Pasquale Tucciariello, il referente della Basilicata è l’occasione per tanti ”moderati” per vedere chi ci sta. Ma occorre fare il primo passo…



INIZIATIVA POPOLARE “Iniziativa Popolare”, gruppi di Democristiani e Popolari che favoriscono la nascita del nuovo soggetto politico di ispirazione cristiana, è tornata a riunirsi con lo scopo di dare seguito ai due incontri di Roma, del 19 Dicembre 2022 e del 13 Maggio scorso, ed a quelli tenuti da remoto negli ultimi giorni. Nell’incontro di ieri hanno partecipato solo esponenti di chiara impronta centrista, né legati al centrodestra e né legati al centrosinistra. Il nuovo soggetto politico, Iniziativa Popolare, è formazione politica di centro, nasce come movimento a struttura leggera, è aperto a nuovi gruppi politici e associativi simili, spazia nel campo dell’astensionismo elettorale inteso non come luogo avverso alla politica o apolitico, ma luogo politico che sceglie di non votare perché non si sente rappresentato dalle destre e dalle sinistre. Iniziativa Popolare rappresenta gli elettori assenti, anzi chiama ad un nuovo protagonismo attivo di presenza e di partecipazione. Il web, il virtuale, conducono alla solitudine e facilitano forme di individualismo libertario. Ogni persona attiva, invece, è in ontologica relazione con gli altri ed è soggetto che favorisce identità, appartenenza, solidarietà, progresso. Nei prossimi giorni verranno definiti gli assetti temporanei di Iniziativa Popolare.