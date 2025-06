Antonio Nicoletti a caldo, nel mentre non è terminato lo spoglio

Nel mentre procede spedito lo spoglio dei voti espressi dagli elettori nel ballottaggio per la scelta del Sindaco di Matera, e si va profilando un successo di Antonio Nicoletti, quest’ultimo si concede ai microfoni e dichiara: “Sono molto soddisfatto, è stata una campagna elettorale davvero intensa, la mia prima esperienza e se si consolida questo risultato io penso che devo ringraziare davvero tanto chi mi ha sostenuto, chi mi ha accompagnato in queste settimane e devo ringraziare tantissimo i cittadini e le cittadine di Matera che hanno creduto in me e ai quali dedicherò le mie energie con tutta questa coalizione. In questo momento sono abbastanza emozionato, consentitemi qualche pausa.” Se l’aspettava? “Allora, ero fiducioso perché in questi giorni ho conosciuto migliaia di persone, letteralmente migliaia di persone, ho parlato con tanta gente e sentivo la vicinanza della città, tutta la città, dalla strada alle imprese, ai negozi, alle associazioni, tutte le generazioni, è stato veramente bellissimo, duro. E’ stata un’esperienza che mi ha provato molto, e quando dicono che la politica è un’arte difficile me ne sto rendendo conto, ma sono fiducioso. Sono molto molto contento e sono contento di potermi dedicare ancora di più a Matera che è la città che io amo, alla quale io appartengo e che voglio spingere avanti come merita senza dimenticare nessuno. Sindaco di tutti? Teme l’anatra zoppa? “Sicuramente sindaco di tutti, sicuramente sindaco di tutti, cosa ha funzionato? Io credo che sia stata premiata la volontà di mantenere un dibattito civile, un dibattito basato sui contenuti, sulla dare prospettive a questa città invece che parlare contro qualcuno, io ho cercato di parlare però, ho cercato di mantenere sempre un dialogo positivo e costruttivo e credo che la politica debba fare questo, debba dare fiducia, debba dimostrare impegno e voglio continuare così ancora di più con l’amministrazione. Quindi senza alcun dubbio con una bella coalizione, una coalizione coesa, noi lavoreremo per la città e io sarò il sindaco di tutti, come ho detto i progetti, lavoreremo per progetti, questi progetti saranno progetti che dovranno rispondere ai bisogni e ai sogni della nostra Matera.” La ministra Casellati presente ha dichiarato: “Direi che Matera ha scelto il cambiamento e quindi l’uomo giusto, il posto giusto finalmente, per il resto da 15 anni non c’era un centro-destra ma come si poteva pensare che chi ha governato per 15 anni potesse portare avanti o potesse guidare verso un buon futuro questa città, quindi ha vinto Matera e ha vinto il nostro straordinario candidato, ne abbiamo creduto in lui fin dal primo momento.”

