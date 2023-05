Antonio Materdomini, nuovo assessore e vicesindaco

Come ampiamente anticipato si è consumata oggi anche l’ultima tappa del percorso del laborioso parto del Bennardi Ter. Dopo la elezione (alla quarta votazione e con le minoranze che dopo aver richiesto un nome condiviso hanno votato per una propria candidata : https://giornalemio.it/politica/minoranze-cc-matera-marina-susi-vincitrice-morale/) avvenuta ieri sera di Francesco Salvatore quale nuovo Presidente del Consiglio comunale (https://giornalemio.it/politica/salvatore-e-il-nuovo-presidente-e-materdomini-si-toglie-qualche-spina/), è avvenuta l’investitura ad assessore (con deleghe a: urbanistica, politiche dello sport, pianificazione urbanistica; governo e gestione del territorio; qualità dell’abitare e politiche abitative; edilizia pubblica e privata; qualità urbana; rigenerazione urbana, nonché borghi materani; contrade e aree extra urbane di nuova istituzione) e vicesindaco di Antonio Materdomini. A seguire la nota diffusa dal Comune di Matera in cui si legge: “È il consigliere Francesco Salvatore, 49 anni responsabile commerciale in un’azienda, cavaliere della Repubblica ed ex capogruppo del movimento 5 Stelle, il nuovo presidente della massima assise comunale, eletto ieri a maggioranza in quarta chiama. Salvatore ha il merito di essere stato tra i pionieri e artefici della candidatura di Matera a Capitale europea della cultura per il 2019. Prende il posto del 46enne Antonio Materdomini sempre di M5S, che ha guidato il Consiglio per oltre due anni e stamattina è stato nominato dal primo cittadino, Domenico Bennardi, assessore con deleghe a: urbanistica, politiche dello sport, pianificazione urbanistica; governo e gestione del territorio; qualità dell’abitare e politiche abitative; edilizia pubblica e privata; qualità urbana; rigenerazione urbana, nonché borghi materani; contrade e aree extra urbane di nuova istituzione. Materdomini è anche vice sindaco.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.