Archiviato il G20, tra le inevitabili polemiche di quanti pur con tutte le ragioni non vogliono disagi e penalizzazioni per un paio di giorni,e altri che hanno capito le potenzialità di un evento di portata mondiale che fa girare l’economia e porterà valore aggiunto, promozionale nei mesi a venire. Naturalmente occorre lavorare per essere pronti, organizzati, tessere alleanze e avviare i contatti giusti con questo o quel Paese per stimolare rapporti duraturi e investimenti. Sotto questo aspetto siamo largamente indietro. Le richieste di contatti con ambasciate, consolati, nei settori delle ”attività produttive” devono servire a questo.



La pratica piagnona che sui treni delle Fal non ci fossero prodotti tipici materani ma pugliesi la dice lunga che occorre muoversi per tempo su appalti e forniture. Altrimenti, come mentalità resteremo confinati tra viale Europa e via delle Nazioni Unite, che sono le strade dalla denominazione (ma solo quello) ”internazionale” di Matera, che con i rioni Sassi e l’habitat rupestre, è patrimonio internazionale dell’Umanità.



Ma godiamo questo momento di gloria e di orgoglio come ricorda Antonio Serravezza, forte dell’esperienza internazionale e dei tanti consensi ricevuti negli anni verso la nostra città, da quanti ne hanno apprezzato paesaggio, produzioni e cibo. Un brindisi con i nostri vini e spumanti (siamo già a cinque bottiglie bloccate nella cantina Serravezza…) per successi e numeri che verranno dopo il G20…Ma lavoriamo per consolidare questa scia. Altrimenti resterà solo LA scia, in attesa di un’altra… come quella del possente suv statunitensi Chevrolet Suburban con motore V8 , tra i tanti, che in livrea nera hanno sfrecciato per le strade del centro.



L’ORGOGLIO DI SERRRAVEZZA

Ieri mi sono sentito un cittadino, non di Matera o d’Italia, ma del mondo. Ieri si è scritta una pagina di storia con la riunione del G20 a Matera. Tutti i telegiornali del mondo parlano dell’evento mondiale che si è svolto nella piccola città del sud Italia: Matera.

Ricordo una frase storica del nostro compianto Presidente della Repubblica Sandro Pertini “ Io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi sento anche cittadino del mondo, sicchè quando un uomo in un angolo della terra lotta per la sua libertà ed è perseguitato perché vuole restare un uomo libero, io sono al suo fianco con tutta la mia solidarietà di cittadino del mondo”



Anch’io come cittadino di Matera e d’Italia mi sento di essere un cittadino del Mondo. Durante la mia vita privata e lavorativa mi è stato permesso di viaggiare e visitare la maggior parte dei Paesi del mondo e ogni volta mi sono sentito libero di far parte dei popoli diversi dagli italiani ma con radici molto forti che li legano alla loro terra.



Noi italiani, noi materani siamo molto orgogliosi della nostra terra dei nostri costumi, delle nostre abitudini e siamo felici che si svolga nella nostra città una riunione dei G20 i cui partecipanti porteranno nella loro nazione un ricordo indelebile di questa minuscola e antichissima città del sud Italia. Viva Matera, viva l’Italia. Spero vi piaccia questo messaggio, grazie a tutti.