Antonio Decaro candidato alle Europee

E la conferma del sindaco di Bari è venuta a Potenza nel corso della campagna elettorale per le regionali di Basilicata a sostegno del candidato del campo democratico Piero Marrese( Pd), per il quale è arrivato anche quello del segretario nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Indicazioni sulla candidatura di Decaro , che è anche presidente dell’Anci, per il parlamento di Bruxelles erano venute nelle scorse settimane, prima della nomina decisa dal Viminale di una commissione di accesso, per valutare eventuali infiltrazioni criminale. Decaro, ricordiamo, ha ribadito l’estraneità a quanto ipotizzato, tant’è che da nove anni vive sotto scorta. Stima e fiducia confermata anche in Basilicata dove è di casa…e a Matera in particolare. Al sindaco di Bari va il merito, non dimentichiamolo, di aver progettato – quando era ingegnere all’Anas di Puglia- l’adeguamento della statale 96 Altamura-Bari. Ed è stata quella l’unica ma importante infrastruttura interregionale realizzata durante l’anno di Matera Capitale europea della cultura 2019. Decaro, e anche questo lo ha detto a Potenza, si sta impegnando per le elezioni comunali che interesseranno Bari nel prossimo l’8 e 9 giugno. ” Abbiamo due candidati del centrosinistra – ha detto all’Ansa Antonio De Caro- e faremo le primarie in realtà nel primo turno”. Si tratta di Michele Laforgia (M5S) e Vito Leccese (Pd)”Entrambi hanno fatto un accordo, per fortuna -ha precisato il sindaco del capoluogo pugliese. Un patto di non belligeranza e un accordo per fare una campagna elettorale insieme per il ballottaggio. Io avrei preferito una scelta unitaria, ci ho provato a lavorarci per sei mesi, ma la situazione non ce l’ha permesso. Però l’accordo che hanno fatto ieri -ha concluso Decaro- ci permette di fare una campagna elettorale divisi ma per arrivare uniti poi a continuare a governare la città di Bari”. Una scelta di buon senso, alla ricerca del consenso, per la scelta del successore di Antonio Decaro che, dopo Potenza, ha fatto tappa a Matera a sostegno del consigliere regionale uscente Roberto Cifarelli e poi a Policoro per il comizio del candidato presidente Piero Marrese.