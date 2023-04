Anpi con la Costituzione. Al lavoro per un ”fronte comune”

E i temi dell’Unità, dell’Antifascismo e della Rinascita hanno fatto da filo conduttore nei lavori del congresso straordinario dell’Associazione nazionale partigiani della provincia di Matera, che ha evidenziato concreti segni di vitalità e di adesioni. Segno che la questione è sentita e che occorre darsi una mossa, a vari livelli, a tutela di valori, ideali e conquiste che stanno subendo attacchi di vario tipo e intensità con progetti come l’autonomia differenziata (Il governo di centrodestra della Regione Basilicata vi ha aderito, nonostante la mobilitazione annunciata per lunedì 17 aprile a Potenza) e posizioni revisioniste che sono venuti da esponenti istituzionali sul 25 aprile o sulla Resistenza. E allora, la relazione di Michele Petrarola dell’Anpi nazionale, e le dichiarazioni di Vincenzo Calò della segreteria nazionale dell’ Associazione, sono punto di riferimento su quanto è stato fatto e si dovrà fare per rafforzare quel ‘fronte comune’ richiamato da più parti nelle scorse settimane.



“L’Anpi si impegna da sempre – ha detto Vincenzo Calò- perchè semplicemente ha un Vangelo o, se vogliamo, ha le sue parole d’ordine che sono incarnate nella Costituzione repubblicana. Intorno a quello c’è l’attualità, il passato , c’è il futuro , c’è il bisogno di garantire soprattutto alle nuove generazioni della continuità di quel messaggio. Siamo convinti che in questa fase,onestamente, di grande espansione, c’è bisogno di un fronte democratico, unitario e, purtroppo, continuiamo a ripetere con grande determinazione, antifascista. Non perchè noi siamo nostalgici del linguaggio, ma perchè è evidente che oggi ci sono le condizioni per essere allarmati e, di conseguenza, per utilizzare le parole giuste per costituire questo fronte unitario.Il 25 aprile, onestamente, è la cartina al tornasole. Nel momento in cui il popolo democratico e antifascista di questo Paese si ritrova intorno ai suoi valori originari. Il nostro è,quindi, un impegno che parte da lontano e vorremmo che continuasse a garantire che continuasse ad andare ancora lontano”

Ma facendo tesoro degli errori del passato e se C’è da fare ancora qualcosa? o se il caso di fare ”mea culpa”. Se si poteva fare di più in passato per estendere quella cultura costituzionale tra i giovani. ” Sì -ha detto il segretario nazionale dell’Anpi. Con grande onestà debbo dire che, forse, qualcuno avrebbe potuto o dovuto far di più . O,meglio, abbiamo abbassato troppo la guardia rispetto al pericolo, al ritorno del pericolo e al pericolo incombente che avrebbe potuto esserci.Una volta fatta mea culpa , però serve a poco voltarsi indietro. Serve capacità di guardare avanti. Siamo obiettivi nel fare questa obiezione di buon senso . Però, al tempo stesso, ci dobbiamo dotare degli strumenti di oggi per combattere questa battaglia di valori”. E qui è inevitabile la domanda se ci sarà una festa della Liberazione , del 25 aprile, con il presidente del Senato Ignazio La Russa (Fdi) dopo le polemiche e il passo indietro della seconda carica dello Stato .



” No – ha risposto Calò. La sindaca di Marzabotto, per esempio , che è un luogo dove c’è ancora il punto di incontro ideale tra la cultura nazista e quella fascista , tra lo straniero occupante e i fascisti al servizio. I familiari delle vittime di quella strage , la più grande che l’Italia abbia subito,all’idea che il presidente La Russa potesse partecipare al 25 aprile a Marzabotto, con garbo che le proprio ha risposto, che non era il caso. Quindi La Russa è bene che festeggi il 25 aprile, perchè è il presidente del Senato, ma è bene anche che abbia una visione chiara dell’antifascismo e lo dica chiaramente che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sui valori della Resistenza e, quindi dell’antifascismo”. Servono chiarezza e senza tentennamenti e in proposito il segretario dell’Anpi ricorda che il BelPaese troppo spesso dimentica la propria storia.



“L’Italia è un Paese che dimentica facilmente il passato – aggiunge Calò.Vedo, senza retorica, quello che accade in Spagna, Francia, Germania, in Portogallo dove la popolazione -per assurdo- scende in piazza contro il caro degli affitti. Quello che è successo in Israele dove, mi permetto di dire, c’è stato un elemento di autentica novità dove ci sono rappresentanti di governo che sono contro il proprio stesso Governo in nome di una causa giusta.Direi che ci siamo un po’ assuefatti, si è dimenticato . E poi è intervenuto un altro fatto: il frazionamento. Non c’è più un senso di unità, di comunità . Ognuno pensa prevalentemente a sè stesso . Ed è dimostrato dal mercato del lavoro , dove la differenziazione dei contratti fa sì che non ci sia più un sentire comune. A parte il fatto che i contratti, non essendo più a tempo indeterminato già di per sè favorisce questa dicotomia . C’è da lavorare. E debbo essere onesto, perchè vedere questa speranza che ci viene consegnata soprattutto dai giovani , proprio perchè rappresentiamo in maniera degna le ragioni della Costituzione, ci lascia ben sperare”. Il cantiere della Costituzione è sempre aperto, per farlo conoscere prima di tutto…Anche questo è il 25 aprile.