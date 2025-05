Annullare autorizzazione all’impianto di biogas a Matera come a Policoro

“Fa piacere apprendere dai media che la Regione ricorre all’autotutela quando si accorge che ha sbagliato e pare che l’annuncio del presidente della terza commissione del consiglio regionale di Basilicata di avviare il procedimento per l’annullamento dell’autorizzazione dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di biogas a Policoro.

Ma, al tempo stesso, viene da chiedersi perché la stessa solerzia non si riservi a quello di La Martella, avverso il quale un’intera comunità é insorta e lo stesso Consiglio Comunale aveva bocciato.” E’ quanto dichiara Vincenzo Santochirico -Candidato Sindaco Progetto Comune Matera- che aggiunge “Pertanto, é doveroso chiedere alle rappresentanze consiliari regionali e alla Giunta regionale l’avvio di un identico procedimento di autotutela per l’impianto in territorio materano.

I motivi non mancano. I cittadini e il comitato di La Martella, nonché il Comune di Matera, hanno offerto elementi e dati per farlo. Quindi si proceda con tempestività e rigore.”

