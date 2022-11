Annamo bene…proprio bene! E meno male che erano “pronti” a governare!

Come direbbe Sora Lella “Annamo bene….proprio bene” con questo inizio pasticciato del governo spacciato da Meloni come di alto profilo, ma combinato proprio male. E meno male che erano “Pronti” come hanno scritto a caratteri cubitali sulla propaganda elettorale. Tanto pronti che tra ministri e sottosegretari hanno rimediato quello che passava il convento. Riciclati dei vecchi governi dell’ex cavaliere e ripescaggi vari di personaggi che non sono certo noti per le proprie competenze in qualche campo. E per quanto riguarda i primi provvedimenti, invece del caro bollette, hanno decretato d’urgenza contro i Rave Party, manco ce ne fosse uno ogni giorno o ogni mese. E lo hanno fatto con una norma così pasticciata ed ambigua che dopo poche ore dalla sua emanazione già tutti, compreso loro, vogliono/devono cambiare.

La dizione generica con cui si punisce da 1 a 6 anni di carcere “l’invasione arbitraria di terreni ed edifici altrui, pubblici o privati, per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica….commessa da un numero di persone superiore a 50” è frutto di superficialità/incapacità a scrivere norme o è voluta per reprimere manifestazioni di dissenso? E’ stata la domanda che è nata spontanea. Offeso, il neoministro dell’interno Piantedosi assicura sulla stampa che sarà applicato solo ai rave illegali. Bisogna credere sulla fiducia, anche se gli deve essere sfuggito che un articolo del Codice penale non si cambia con un articolo di giornale. Senza parlare del fatto che quanto si vuole punire con questo 434-bis è già punito dal 633 del codice penale: “ Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.” Tant’è che in base alle norme vigenti il Prefetto di Modena aveva fatto concludere il Rave senza problemi e prima del “decreto d’urgenza”. Ma questi del governo di alto profilo devono seguire la filosofia del mitico e compianto Massimo Catalano: “È meglio avere due pensioni e vivere bene che averne una sola e morire di fame“. Dunque si punisce un reato con due norme invece di una, caso mai la prima non basti. Prepariamoci, dunque, a tanti nuovi articoli bis, ter, quater….per ri-regolare scippi, rapine e quant’altro. Il loro slogan sembra rubato ad una famosa pubblicità del gelato Maxibon: “Two is megli che uan”.

E che dire, poi, della urgenza di alzare il tetto dell’utilizzo dei contanti a 5 mila/10 mila perchè secondo la Presidente del Consiglio “danneggia i più poveri“? Sembra di essere su scherzi a parte, vero? Ma è la cruda realtà! Roba da togliere il lavoro a chi vive di satira. Ne vedremo delle belle….ed anche delle brutte, purtroppo.