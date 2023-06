Anna Teresa Ramundo in consiglio comunale al posto di Antonio Materdomini

Come è noto, con l’assunzione della carica di assessore in base alla normativa vigente, l’ex presidente della massima assise comunale, Antonio Materdomini, è decaduto dal ruolo di consigliere comunale, rendendo necessaria la sua surroga con il primo dei non eletti nella lista “Movimento Il Blog Delle Stelle.it”. Al suo posto, nell’ultima riunione consiliare, è subentrata Anna Teresa Ramundo, iscritta nell’elenco dei collaboratori restauratori – tecnici del restauro del Mibac.

