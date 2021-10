Posizioni politiche a parte Giovanni Angelino, commissario provinciale dell’Udc, è di poche parole, ma chiare ed efficaci quando parla di Matera, di quello che le è dovuto per il ruolo che rappresenta per l’intera Basilicata e per il tempo perso a livello comunale , purtroppo, in crisi, diatribe, mediocrità e via elencando, anzicchè mettersi a lavorare per affrontare e risolvere i problemi dei cittadini e di una economia che va sostenuta con scelte ”lungimiranti”. Concetti chiari che vengono in un periodo grigio per la politica comunale e regionale, dove si avverte l’assenza di prese di posizione nette, autonome, coraggiose da parte della politica, che sembra in attesa della ”manna che scenda dal cielo”.

” E’ il momento delle responsabilità piene e coerenti verso l’elettorato – commenta Giovanni Angelino. Al sindaco Domenico Bennardi riconosco le attenuanti del periodo di rodaggio di un anno, caratterizzato da alcuni scivoloni ‘palesi’ che ho denunciato e dall’assenza di una programmazione sulle priorità delle cose da fare e che effettivamente servono alla economica della città, incentrata in prevalenza sul turismo. E qui le carenze dell’offerta restano. Per essere competitivi occorre prepararsi con serietà, altrimenti si va indietro. Ma dopo le critiche occorre essere propositivi. Siamo all’inizio della vita dell’Amministrazione e ce la possiamo ancora fare.



Al sindaco Domenico Bennardi, che giudico persona seria e che ha voglia di fare, e con il quale ho avuto modo di confrontarmi in più occasioni, rivolgo un invito preciso a circondarsi di persone capaci in giunta e nell’organico comunale. Lo invito a essere autonomo e a nominare, è una sua prerogativa, gli assessori evitando di farsi ricattare da alcuno. Non vogliamo che il Comune cada. Ho fiducia nel sindaco, ma la fiducia non può durare a lungo perchè i problemi di Matera sono lì. Punti – precisa- sul turismo che va meglio organizzato, mettendo da parte la Casa delle tecnologie per esempio che non è una priorità. Matera è città antica, che per cultura, ambiente è una delle mete ambite e raggiunte dai visitatori, ma dobbiamo uscire dalla logica della precarietà e dell’improvvisazione”. E ritorniamo agli aspetti organizzativi, quella di un piano gestito da professionalità che- con Comune e operatori economici, altri soggetti- che consentano di evitare storture, carenze senza lasciare nulla al caso. E l’elenco delle cose da fare è li da scrivere prima in italiano e poi in inglese.



Angelino guarda a Natale e a una programmazione che va conosciuta e promossa per tempo, evitando che diventi da ”autoconsumo” per chi si trovi a passare da Matera durante quel periodo. Da qui il concetto -invito martellante : ” Sindaco, vai avanti, con la giunta…anche perchè in campagna elettorale hai detto di voler rompere con il passato…E se lo fai la gente ti apprezzerà ancora di più” .E qui l’amara constatazione del coordinatore dell’Udc che ”si continua a parlare solo di poltrone e non di programmi per la città”.

Poi la Regione e qui Angelino non fa sconti per nessuno e chiede senza girare intorno che il presidente della giunta regionale vada a casa. ” Chiedo ufficialmente le dimissioni di Bardi -dice Angelino – che se ne vada, si candidi dove gli pare, perchè la Basilicata merita un presidente che si occupi di tutti i Comuni e di Matera, naturalmente, perchè la nostra città è il motore dell’economia lucana, per quello che rappresenta nel turismo nazionale e internazionale. Lo ricordo al presidente Bardi, che non vediamo da tempo a Matera, e anche a quanti ci rappresentano in consiglio regionale”.



Una critica feroce, come rimarca il coordinatore dell’Udc, che guarda già al dopo e alle possibili candidature alla presidenza della giunta regionale guardando a quanti per esperienza e dinamismo possono ambire o essere sostenuti per rappresentare Matera e la sua provincia, dopo le esperienze datate delle giunte guidate da Gaetano Michetti e Filippo Bubbico.



” Siamo per chi si è impegnato e si impegna, ha lunga esperienza politica e amministrativa, autorevolezza come Salvatore Adduce – dice Giovanni Angelino- che ha svolto un ruolo preciso e riconosciuto prima in Parlamento, al Comune, durante Matera 2019 e nell’Anci, come hanno ampiamente riconosciuto i sindaci. E poi il giovane Piero Marrese, che guida la Provincia di Matera e l’Upi. Insisto e mi cacciassero pure dal partito. Sono fortemente motivato e deciso perchè alla presidenza della giunta regionale vada un candidato materano. E se è il caso manterremo questa candidatura, accanto a quella che altri potrebbero decidere con la solita prassi di decidere tra pochi. Lo dico a quanti a Potenza considerano che i giochi siano fatti. Ma hanno fatto i conti senza l’oste, che sono le legittime aspettative ‘motivate” di questo territorio. Io non mi sposterò di un millimetro. Le cose sono cambiate. Noi candideremo lo stesso un presidente materano ”. Angelino ha lanciato dado e sfida e ha compiuto una scelta precisa e chiara. Ora tocca ad altri…