Angelino (UdC): Cosi non va Bennardi! Inconcludente e inadeguato.

Se fosse dipeso da lui (e non dagli elettori) questa amministrazione comunale di Matera e l’attuale Sindaco nemmeno dovevano esserci a occupare quelle poltrone. Andava tutto meglio prima, secondo lui. Parliamo di Giovanni Angelino, commissario Udc provincia di Matera, che non perde occasione per ritornare alla carica con il ciclico comunicato in cui ripete il mantra di una “Amministrazione Bennardi inadeguata… inconcludente” che terrebbe la “città dei Sassi ostaggio della mancanza di progettualità” e tante altre indicibili brutture. Insomma, il classico “stavamo meglio quando stavamo peggio“, che viene rinvangato con la speranza che “i risicati numeri su cui regge questa maggioranza” spingano il Sindaco a fare harakiri, politicamente parlando. E come cantava Arbore, il nostro “Aspetta e spera che poi si avvera….” perchè “Sì, la vita è tutt’un quiz/E noi giochiamo/E rigiochiamo/Perché noi non ci arrendiamo/Fino a quando non vinciamo…“. Può esse, ma può anche non Hesse disse Herman!

A seguire il suo nuovo meme di Angelino al Sindaco :”Che l’amministrazione Bennardi sia inconcludente non lo penso solo io ma lo dimostrano i fatti. A due anni dal suo insediamento non sono riusciti a far emergere la loro idea politica e la loro visione della città che amministrano e l’immobilismo regna sovrano. Eppure hanno ereditato tanti progetti approvati e finanziati dall’Amministrazione De Ruggieri, che inspiegabilmente ancora non partono e quelli avviati procedono a rilento. Parliamo del progetto della realizzazione della nuova scuola a Serra Venerdì che ad oggi risulterebbe fermo dopo aver abbattuto l’immobile della ex Centrale del Latte e da allora abbandonato senza alcun motivo apparente.

Parliamo dei lavori di riqualificazione del Parco di Serra Venerdì anch’esso avviato e allo stato attuale inspiegabilmente fermo. Parliamo del Campo di La Martella dove i lavori sono fermi perché sembrerebbe oggetto di una non specificata variante che tarda a essere redatta e nel frattempo la comunità e le associazioni sportive aspettano invano di utilizzare un giorno tale importante impianto. Parliamo dei lavori di piazza della visitazione che ad oggi stentano a partire nonostante l’aggiudicazione dei lavori all’impresa aggiudicataria avvenuta nei mesi scorsi. L’elenco dei lavori di riqualificazione della città messi in campo dall’amministrazione De Ruggieri è lunga e completa, infatti coinvolge sia le periferie che il centro storico e se solo venisse attuato migliorerebbe non solo la qualità della vita dei cittadini materani, ma attiverebbe un volano economico importante per tutta la città che coinvolgerebbe le imprese e i cittadini Materani che avrebbero un’opportunità in più di lavoro e di reddito.

Purtroppo il Sindaco Bennardi sembra interessato più ai viaggi e ai selfie che a occuparsi della città. Il sindaco è talmente impegnato nei viaggi di rappresentanza che non ha il tempo di progettare e programmare lo sviluppo della città né tantomeno riesce a governare l’ordinario. I traguardi che inopportunamente sventolano come successi propri di fatto provengono dalla vecchia amministrazione. Il progetto di bonifica della discarica di La Martella, il Piano del Verde, la Raccolta Differenziata, il Regolamento Urbanistico (per citarne alcuni), sono tutti progetti che fortunatamente la vecchia amministrazione aveva intavolato e avviato di cui oggi Matera può goderne.

Al Sindaco Bennardi gli si deve riconoscere il tentativo di snaturate tali interventi, rallentandoli e spesso peggiorandoli. Il Movimento 5 Stelle e il sindaco Bennardi possono vantarsi solo di aver candidato il progetto di demolizione dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno senza prevedere alcuna alternativa valida alla città. Progetto bocciato dalla città e che ancora oggi risulta secretato nelle stanze del Comune. Appare chiaro a tutti che, il Movimento 5 stelle e il sindaco Bennardi, non sono in grado di gestire la parte progettuale e di visione e sviluppo della città. Se la parte di progettazione, sviluppo e visione della città risulta essere materia sconosciuta al Movimento 5 Stelle e al Sindaco Bennardi non ci resta che sperare nella gestione dei servizi e dell’ordinario. Speranza subito vanificata perlomeno a sentire le urla di sofferenza e aiuto che gli operatori turistici e le associazioni di categoria affidano ai comunicati stampa e ai social.

Da quando il sindaco Bennardi amministra questa città i servizi per l’accoglienza turistica sono pochi e scadenti. Infatti molti bagni pubblici risultano chiusi anche quelli in posizione strategica, come ad esempio il bagno sotto l’Hubout, quelli automatici in Piazza Ascanio Persio, quelli sotto la Chiesa di San Francesco e quelli nei rioni Sassi di Via Fiorentini e Via Sant’ Antonio Abate. La pulizia della città è peggiorata soprattutto nello svuotamento dei cestini che risultano sempre pieni e che manifestano una mancanza di programmazione e conoscenza dei flussi turistici da parte dell’amministrazione stessa. Paradossale è la mancanza dei punti di informazione e accoglienza turistica Comunale di cui la città ne ha una vitale necessità, considerato il grande flusso turistico estero che la città di Matera ha avuto in questo periodo. Nulla o poco viene fatto per sopperire alla carenza della segnaletica turistica che disorienta il visitatore che spesso resta preda di operatori non autorizzati.

Bennardi resta indifferente anche davanti la richiesta dei turisti di aprire i luoghi culturali come il Castello, chiese rupestri, gli ipogei di Piazza Vittorio Veneto e di san Francesco, un immenso patrimonio che viene lasciato all’incuria e all’aggressione del tempo. Ancora nell’oblio è la presa di coscienza da parte di tutto il Movimento 5 stelle degli ottimi risultati di sviluppo e crescita raggiunti dalla città in occasione del progetto Matera 2019. Dopo una prima fase di chiara volontà politica mirata alla distruzione del progetto e di negazione di quanto avvenuto in città, adesso si intravede un timido e labile ripensamento da quando il Sindaco è stato nominato quale presidente della Fondazione Matera 2019. Tale situazione di stallo non fa altro che rallentare lo sviluppo della città che ha la necessità di nuova progettualità per affrontare nuove sfide e non di abbandonarsi a vivere di rendita.

Inadeguata è l’azione svolta dall’Amministrazione Comunale in regione Basilicata in merito ai temi fondamentali che interessano i cittadini materani, come il diritto alla salute e il diritto ad avere le opportune cure. Diritti che potranno essere ripristinati solo attraverso il potenziamento dell’ospedale Madonna delle Grazie che al momento viene tenuto in uno stato comatoso nell’indifferenza del primo cittadino che preferisce i viaggi di rappresentanza all’estero invece che recarsi in Via Verrastro per difendere la propria comunità. Ad oggi l’azione amministrativa del sindaco Bennardi è del tutto inadeguata alle prospettive di crescita e sviluppo della città, che prima di lui aveva raggiunto degli standard di primo livello e che adesso rischiano di fermarsi. Per il bene della città e dei cittadini materani, constatati i risicati numeri su cui regge questa maggioranza, chiedo al Sindaco Bennardi di prendere atto dell’inadeguatezza del suo ruolo e della incapacità di amministrare una città che non può permettersi di restare ostaggio di chi non la rispetta.”