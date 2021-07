Rocco Leone (FI), Piergiorgio Quarto(Fdi), Rocco Fuina (Lega), Salvatore Adduce o Piero Marrese (Pd) alla guida della Regione Basilicata? O altri? Troppo presto, ma non è detto, visti i chiari di luna e le polemiche seguite al sondaggio de Il Sole 24 ore che continua a vedere il presidente della giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi (Forza Italia) in basso alla classifica di gradimento. Del resto la maggioranza avverte mal di pancia qua e là e con Fratelli d’Italia che si è rafforzata non poco. E non bastano incarichi e designazioni per ricucire.



Serve una verifica, come accade dopo un anno buono in ogni coalizione. E questa, quanto ad autonomia decisionale, mostra non pochi limiti. Si decide altrove e questo è risaputo, a giudicare dai tanti vertici romani per decidere su questa o quella scelta. Del resto in una regione dove rapporti, protagonismi e compromessi sono la prassi – a causa di rapporti di forza territoriali e amministrativi, che penalizzano di fatto la provincia di Matera- non ci meraviglieremmo più di tanto se si ”buttasse il gioco a terra per ricomporlo con persone e personaggi che, bene o male, pur avendo militato sotto vari colori e vessilli, restano sempre al centro del gioco politico. Non sappiamo se la proposta- richiesta provocatoria di Giovanni Angelino ( commissario Udc della provincia di Matera) provocherà riflessioni, valutazioni sui possibili percorsi che potrebbero portare fra tre anni (salvo cataclismi) a trovare ‘consensi’ su un candidato presidente della provincia di Matera, visto il ridotto peso contrattuale del territorio e questo per motivi intuibili e risaputi.

Servono numeri, consensi e compromessi, anche trasversali. Non ci sono più le condizioni del passato quando c’erano i partiti strutturati della Prima Repubblica e nel principio di una alternanza non scritta, ma favorita.



Gaetano ” Nino ” Michetti della Dc nel 1985 e Filippo Bubbico dei Ds nel 2000 vennero eletti alla presidenza della Regione con maggioranze bulgare. Ora siamo al trasversalismo, all’opportunismo e con una percentuale di elettori, a causa dello spopolamento, in continuo calo. Angelino ha indicato cinque figure di diverso peso specifico. Ma potrebbero venirne fuori delle altre in quel gioco di accordi trasversali e compensativi a oggi inimmaginabili. La cartina al tornasole, per una Regione, che perde abitanti e – con la riforma- anche rappresentanza parlamentare, sono gli accordi per quanti saranno riconfermati per uno scranno nella Capitale e per gli ”astri” nascenti. Serviranno compromessi . Qualcuno si candiderà fuori regione, magari in Campania o in Emilia Romagna come è già accaduto. Mediatori e pontieri all’opera…e con occhi e orecchie a quanto accade a Roma, dove la maggioranza guidata da Mario Draghi all’insegna del ”tutti insieme incompatibilmente” è sui carboni ardenti da sempre. Altra storia. Servirebbe un vaccino su compromessi, opportunisti e instabilità. Ma non esiste, come non c’è – prodotto in Italia- per il covid 19.



LA NOTA DI ANGELINO

Il candidato presidente della Regione Basilicata spetta alla provincia di Matera, si scelga uno tra Leone, Quarto, Fuina, Adduce e Marrese.

Non siamo ancora in campagna elettorale ma mi sembra opportuno sottolineare che in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno nel 2023 spetta alla provincia di Matera scegliere il candidato presidente che dovrà guidare la Regione Basilicata. In proposito vorrei indicare cinque profili che ritengo pronti per svolgere questo incarico tanto prestigioso quanto impegnativo: Rocco Leone, che sta svolgendo in maniera egregia il ruolo assessore alla Salute in carica nel governo Bardi, Piergiorgio Quarto, attuale consigliere regionale e imprenditore con esperienza nel mondo dell’agricoltura che ha diretto egregiamente la Coldiretti Basilicata, Rocco Fuina, amministratore unico del Consorzio Industriale della provincia di Matera che si è speso per la promozione delle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio in occasione del G20 a Matera, Salvatore Adduce, il sindaco che ha guidato Matera alla conquista del titolo di capitale europea della cultura e che ha già maturato esperienze politiche a livello nazionale e locale prima come senatore e poi negli ultimi anni alla guida di Anci Basilicata e della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Piero Marrese, sindaco di Montalbano e ottimo presidente della Provincia di Matera. Leone, Quarto, Fuina, Adduce e Marrese: da questa rosa vorrei che fosse scelto il candidato presidente per le prossime elezioni regionali. Ovviamente mi auguro che nel capoluogo di regione dopo aver indicato per quattro volte un candidato di area potentina possano concedere la scelta del candidato presidente alla provincia di Matera, visto che la città dei Sassi rappresenta la punta di diamante del turismo lucano e la locomotiva dello sviluppo economico-sociale di tutta la regione Basilicata. Matera e la sua provincia dopo 20 anni hanno il diritto esprimere il proprio candidato Presidente per la Regione Basilicata. La politica cominci a lavorare in tal senso.