Angelino: Toto Augusto non si tocca. Ma serve una soluzione…

E’ un tormentone quella della candidatura, unica e datata del consigliere Toto Augusto ( Fdi) alla presidenza del consiglio comunale di Matera. Ma finora la situazione non si è sbloccata. Anzi. A ogni seduta si ripete il consueto copione con la minoranza ormai…che abbandona l’aula facendo mancare il numero legale, per sollecitare la maggioranza creatasi nelle scorse settimane a fare marcia indietro e a ”concordare” l’ufficio di presidenza. Il consigliere Giovanni Angelino ( Matera nel cuore) insiste e ribadisce quanto ”scelto” dalla coalizione guidata dal sindaco Antonio Nicoletti e confida che il nodo possa essere scelto. Quando? Come? Al momento non lo sa nessuno. SI va avanti con Donato Braia entrato nella lista del sindaco per Matera Capitale. Non costa nulla e fa parte della maggioranza. Avanti fino a…che servirà. Toto Augusto ha tanta pazienza e gode della stima di gran parte della città, concorde che ”coerenza” politica e impegno trentennale vadano premiati. Ma la politica da Roma a Potenza e, di riflesso, a Matera ha altre dinamiche…Attendiamo il prossimo o i prossimi consigli comunali.



IL COMMENTO DI GIOVANNI ANGELINO

“Augusto Toto resta l’unico candidato presidente del Consiglio comunale, la maggioranza a sostegno del sindaco Nicoletti non fa passi indietro”

Sembra diventata una telenovela quella che riguarda l’elezione del presidente del Consiglio Comunale di Matera. Mi riferisco alla candidatura da parte della maggioranza che sostiene il candidato presidente Augusto Toto, candidatura che non viene condivisa dall’opposizione e che per i suoi capricci non riesce ancora a tramutarsi in elezione. Ritengo che quella di Augusto Toto sia una candidatura autorevole per la città di Matera e la persona giusta per svolgere il ruolo di presidente del Consiglio comunale di Matera. Voglio ricordare all’opposizione che a Potenza ci sono voluti due anni prima di trovare un accordo per l’elezione del presidente del Consiglio comunale; quindi, non accettiamo dai consiglieri di minoranza lezioni sul rispetto delle regole che riguardano la macchina comunale e sulle scelte che riguardano ruoli di primo piano come quello del presidente del Consiglio comunale. Bene ha fatto il Consigliere Gianni De Mola ad affermare che la maggioranza è compatta sulla candidatura di Augusto Toto a presidente del Consiglio comunale di Matera. Sono convinto che in tempi brevi questo nodo potrà essere sciolto e sono certo che il sindaco Nicoletti saprà trovare la soluzione giusta per superare anche l’ultimo ostacolo sul quale l’opposizione continua a punzecchiare la maggioranza.

